中央銀行啟動新台幣鈔券改版，宣布迎來「台灣之美」嶄新主題。央行發行局已擬訂涵蓋人文精神、藝術生活、自然與永續等12項面額主題，開放民眾於央行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，擴大民眾參與，引發許多討論，事實上，新台幣已24年沒有進行改版，相較於其他國家來得更久，全球近20年來，包含韓圓、歐元、美金、日圓都早已陸續改版。
韓圓
韓國在2006-09年陸續發行新鈔，在2006年首先更新的是面額5000韓圓新鈔，正面人物肖像為朝鮮時代著名的儒學學者李珥，背面為李珥母親申師任堂的一副名畫《草蟲圖》；到了2007年1月，又更新了1000韓圓與10000韓圓，前者肖像同樣為儒家學者李滉，後者則為世宗大王人物肖像，與前一代紙鈔相同。
在2009年，韓國推出史上最高面額5萬韓元紙幣，上頭印有被視為「韓國歷史上為母之道的最佳典範」的申師任堂肖像，與其子李珥個別登上韓國紙鈔，在全球都屬罕見。
由於前一代韓圓紙幣的防偽功能已跟不上當時的偽鈔技術，市面上利用彩色複印與掃瞄製作的情況屢屢發生，為防止假鈔因此做出大規模改版。
美元
美元目前流通的最大幣值為100美金，在2009年宣布推出改版計畫，並在2010年宣布新版紙鈔新增安全設計項目包括正面藍色3D立體安全條帶，以及墨水瓶裡的鐘，隨角度傾斜，數字「100」從紫銅色變為綠色。鈔票左側為富蘭克林肖像，肖像具有凹凸感，若將變換圖型和顏色，鈔票背面大字體金色數字「100」，能幫助視障人士辨別面值。
不過，這款紙鈔命運多舛，原計畫於2011年3月正式發行，但因為印製過程出現錯誤，延後新鈔的流通時程，直到2013年10月8日才正式發行流通。
歐元
歐元紙鈔更新速度相較其他經濟體來得更快，第一套歐元紙幣7種面額，分別是5歐元、10歐元、20歐元、50歐元、100歐元、200歐元和500歐元，於2002年1月1日開始發行，後又陸續更新多年，隨著歐元區國家陸續增加，在2013年至2019年又發行第二版本新鈔。
歐元紙幣設計並未放上個別國家的實體建築或象徵物，而是以建築風格作為設計，包含羅馬式建築、哥德式建築、文藝復興建築、巴洛克建築等建築形象。
日圓
日圓台灣民眾觀光旅遊最常使用的外幣，也是最近紙鈔改版的指標之一，在2024年7月3日正式發行上路，前一次改版則可追溯至2004年，此次新板相關印製規劃自2022年就已展開，日幣一萬圓從福澤諭吉變為號稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一；五千圓則從小說家樋口一葉變為津田塾大學創辦人津田梅子；一千圓是細菌學家野口英世變更為「日本近代醫學之父」的北里柴三郎。
對於此次改版，日本内閣府在《政府広報オンライン》官網中，列出6項改版重點，並強調更新紙鈔的主要目的是強化防偽措施以及提升通用設計。新版紙鈔除了採用更難以偽造的最新防偽技術外，且為了讓不分年齡、國籍或是否有身心障礙的每個人都能方便使用，新版紙鈔在通用設計上進一步改良。
1.採用高精細浮水印
舊版紙鈔的浮水印僅有肖像，而新版紙鈔在肖像背景中加入了連續的微小菱形圖案。這種高精細浮水印由極其精細的線條構成，使偽造變得更加困難。
2.引入 3D 技術
新版紙鈔採用了讓立體肖像可左右旋轉的「3D 設計」，並全面應用於一萬、五千、一千日圓三種面額。這是全球首次在紙鈔上導入此技術。
3.識別標記配置變化
識別標記是採用特殊的印刷工藝，透過凸起油墨在鈔票表面形成粗糙的紋理，使人們更容易透過觸摸來區分不同面額的鈔票，過去的日幣在不同面額的鈔票上的鑑別標記形狀各異，但在新版鈔票上，該標記已統一為11條對角線，且根據種類不同，改變標記的配置，變得更容易識別。
4.浮水印位置變更
過去所有面額的浮水印皆位於中央，新版日幣紙鈔中，5千日圓的浮水印位置改至正面左側；1萬日圓與1千日圓則維持在中央。由於浮水印處沒有印刷，觸摸時會有紙張原有的質感，較大的面積使其成為重要的辨識點。
5.變更3D全像投影技術
新版紙鈔調整了投影的形狀，1 萬日圓和 5 千日圓上有一條寬 12mm 的細長投影，1 萬日圓偏左， 5 千日圓則較靠近中央。過去 1 千日圓沒有此項投影技術，但新版則在正面左下方貼上 24mm 寬的正方形全像投影。
6.面額數字放大
正面的阿拉伯數字（如 10000、5000）放大至舊版的 2 到 3 倍，背面則放大約 5 倍。顏色也做出區隔， 雖維持1萬（褐色）、5千（紫色）、1千（藍色）的基本色調，但新版1千日圓在中央加入了橘色漸層，增加與5千日圓之間的視覺差異。
