農曆春節將至，適逢冷氣團接連來襲，台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處等多個單位，今(28)日上午舉行第14屆「溫馨關懷、寒冬送暖」活動。關懷關懷未符合社會救助資格的弱勢邊緣戶，在歲末年節前送上物資與關懷，陪伴鄉親安心過好年。台中市水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞指出，該活動已連續舉辦14年，累計投入經費超過500萬元。今年除了提供每戶 1,000元慰問金外，物資包亦相當豐富，包含白米、麵線、拉麵、泡麵、罐頭、特別加入燕麥奶，旨在為高齡長輩補充體力。這些物資不僅是物質上的支持，更是希望在物價波動的年前，為弱勢家庭帶來一份實質的「小確幸」。民進黨台中市長參選人何欣純今也親自到場與長輩互動。她表示，「寒冬送暖」能堅持14年，仰賴的是社會長期累積的信任。她指出，許多家庭因制度門檻卡在「邊緣」，非不努力而是求助無門，更需要民間公益力量的補位。何欣純說，「台灣最美的風景是人，在台中尤其如此。」肯定現場無數志工的付出，讓城市在低溫中保有溫度，並承諾未來將持續推動更貼心的政策，讓這份溫柔而堅定的力量延續下去。議員陳雅惠則提到，活動除了物資發放，現場更安排「義剪服務」讓民眾清爽迎新年。台灣小吃：提供熱食分享，現場氣氛溫馨。春聯贈送： 增添年節喜氣。陳雅惠強調，本次名單由東區17里、南區22里之里辦公處第一線提報，確保資源能精準送到最需要的家庭手中。她感謝各大企業與公益團體的長期投入，透過社區網絡的緊密合作，讓社會善意發揮最大效益。