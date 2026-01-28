我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金海莉是Lady Wiz的人氣擔當，去年來台淘金，目前隸屬桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」。（圖／主辦提供）

▲「洋基女孩」崔洪邏被球迷譽為「啦啦隊的IU」。（圖／崔洪邏IG）

近年中華職棒引進韓籍啦啦隊女孩應援成為趨勢，不少球隊都組成韓籍三本柱，隨著3月底新球季開打，球迷都期待如睦那京、金海莉等人應援職棒，未料，傳出多支韓國母球團達成共識，禁止旗下啦啦隊員於台灣、韓國兩地應援，讓多位韓籍人氣啦啦隊女神加盟中職增添變數，對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問台灣各球團，截稿前未獲回應。據《三立新聞網》報導，知情人士爆料，韓職共有4支球隊去年底召開會議，討論內容為禁止旗下啦啦隊員在韓國、台灣2地同時從事棒球應援的工作，據悉，發起會議的球團是韓華鷹，其他3支球團為三星獅、樂天巨人和KT巫師，其中樂天巨人、KT巫師態度強硬。KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」隊員金吉娜、鄭熙靜、金海莉和李藝斌於去年來台發展，各自在職籃、職排擁有死忠粉絲，傳出近期有北部球團尋求女孩應援棒球的合作機會，不過如果依照韓職最新禁令，機率恐怕微乎其微。另外，樂天巨人隊長睦那京、隊員崔洪邏、朴淡備目前效力於職籃PLG洋基工程啦啦隊「洋基女孩」，若未來有意加盟中華職棒，恐怕也有困難。「9頭身女神」睦那京從韓職樂天巨人到加盟洋基工程後，人氣在台迅速累積，精緻外表與纖長比例讓她在社群平台擁有大量粉絲，去年10中旬，她以隊長身分正式於洋基工程籃球隊成軍記者會亮相，這也是她首度跨足台灣職籃舞台，坦言是韓國與台灣雙方團隊合作的成果，此外，睦那京也笑揭背號選18號的原因，「因為18號在韓國跟髒話諧音很像，有時候可以用來發洩！」「最頂人妻」金海莉外貌揉合清純和冶豔，2019年加入韓職KT巫師啦啦隊「Lady Wiz」，女團出身的她，為爆紅神曲〈魔笛舞〉的編舞設計人，去年加盟PLG聯盟桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」，初次亮相便以高䠷身型、性感舞步圈粉無數。