宜蘭縣三星鄉知名度極高的「張美阿嬤農場」，近期因創辦人的小兒子王男涉及「空拍機投毒殺害動物案」而身陷輿論風波，案件也已進入司法程序。而兩間張美阿嬤農場也都發出聲明，強調「此為王姓男子個人行為」。事實上，「張美阿嬤農場」的創辦人張美阿嬤，曾經是宜蘭縣三星鄉行健村的村長，不僅在當地開創有機農業商機，還是台灣動物農場的先驅者之一，成功將宜蘭打造成台版奈良。
張美阿嬤是宜蘭有機先驅！超級村長讓行健村復甦
根據張美阿嬤農場官網介紹，創辦人張美原本出生於台中豐原的一個農村，並在當時獲得讀書機會，擁有高學歷，長大後遠嫁至宜蘭縣三星鄉。在婆家的支持下，她開始經營雜貨店生意，也與當地行健村民越來越熟識。由於識字且擅長書寫，張美經常協助不識字的村民讀信、寫信，甚至陪同就醫，逐漸成為當地知名的善心老闆娘。
到了1981年，在當地村民與丈夫的支持之下，張美成為行健村歷史上第一位女村長。在這塊面積6.5平方公里的土地上，開啟了她的傳奇故事。張美擔任村長的十多年期間，宜蘭正值農地重劃期，因此她主張將灌溉與排水系統分流，這項決策也為行健村奠定了有機農業最重要的基礎。
在張美村長的帶領下，行健村發展日益蓬勃，她也持續爭取公共建設，讓當地基礎設施逐步完善，從自來水、柏油路鋪設，到環境美化與垃圾分類，最終使行健村在2000年榮獲「全國十大環保社區」殊榮，成為宜蘭的模範村落。
到了2006年，張美阿嬤在超市看到有機米價格高於一般稻米，便萌生「以有機農業改善農村生活」的構想，開始提倡不使用化學農藥、改採有機肥，並推出補助方案與友善耕作課程，邀請村民參與。她更挨家挨戶拜訪老農，最終成功號召許多農民加入，使行健村有機耕作面積持續擴大，成為知名有機村，也讓行健村迎來復甦。時至今日，「行健有機村」的名號依舊響亮，有機米、原鴨米等產品相當熱銷。
最終，超級阿嬤張美在行健村擔任長達20年的村長，領取的薪俸從9千元一路調升至4萬5千元，也能明顯看出時代變化，張美於2010年正式卸任，當時她已64歲，並持續擔任行健村合作社主席，持續為當地有機農業奉獻。
跨足觀光農場發展！一個念頭讓宜蘭變成台版奈良
60多歲退休後，張美阿嬤對行健村的付出仍未停止。她於2016年開設張美阿嬤農場，最初希望讓遊客體驗採菜、種菜等農事活動，致力推動有機食農教育。
隨後遇上疫情期間，考量國人無法出國旅遊的情況，張美阿嬤農場引進6隻梅花鹿，並打造日式造景與和服體驗，因而被譽為「台版奈良」。之後又陸續引進水豚、袋鼠、笑笑羊等可愛動物，也帶動宜蘭動物農場的風潮，吸引越來越多業者跟進。
張美阿嬤也曾表示：「乾淨，是我對自己與土地最基本的要求。」因此農場環境始終維持整潔衛生，這也成為張美阿嬤農場能夠成為宜蘭知名動物農場的重要原因之一。
最終，張美阿嬤於2022年正式退休，將張美阿嬤農場交由女兒王姮月接班，持續推動「有機夢想村」的理念。
2025年驚傳分家！張美阿嬤本人發聲了
不過，2025年張美阿嬤農場突然爆出分家風波，一間全新的「張美阿嬤農場」開設於宜蘭縣三星鄉萬富七路上，據悉由小兒子分家經營；而原址的「張美阿嬤農場」則位於行健溪一路二段161號，兩間農場僅隔一條道路對望，在路口甚至可見雙方員工各自招攬遊客。
此現象也讓不少前往朝聖的民眾感到困惑，不清楚張美阿嬤農場是否已搬遷。對此，張美阿嬤本人也在今年初透過鏡頭親口說明：「張美阿嬤這個品牌，兩邊都可以用。」原址的張美阿嬤農場由兩名女兒共同經營，一人負責動物照護，另一人則負責DIY工作坊。
針對分家傳聞，張美阿嬤坦言，舊農場因場地空間有限，為符合法規，小女兒與股東合作另覓新址，設立規模較大的農場。此外，阿嬤也強調，不論新場的「樹懶餐廳」或舊場的「月森甯手作工坊」，皆可使用「張美阿嬤農場」品牌名稱。
資料來源：張美阿嬤農場
