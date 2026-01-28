我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明明是Lulu和陳漢典的婚禮，賓客事後都狂PO和許光漢（如圖）的合照。（圖／記者王意馨攝影）

Lulu和陳漢典上週日補辦婚禮，現場星光熠熠，連許光漢、邱澤、柯震東都參加，陶晶瑩事後在《陶色新聞》中透露參加婚禮的小插曲，一見到許光漢就想合照，但又不好意思，好在後來遇到柯震東，拉著他跟邱澤，一起跟許光漢合照，她開心喊，「他們真的是3座發電機！」更讓她驚艷的是，通常婚禮打光都是定點，但Lulu他們有移動式的打光跟著他們全場跑，非常厲害。陶晶瑩說她很早就到婚禮會場，一看到許光漢就想，「欸要拍照嗎，但我又在跟邱仔（邱澤）聊天，後來發現他們同一桌，就想說好吧，那就開這個口，雖然姐姐很害羞，後來看到柯震東，我就說『阿東哥過來』他就一起拍，我就哇心願達成的感覺，他們真的是3座發電機。」陶晶瑩大讚他們會演戲又年輕，「台灣真的出了很多很棒的演員，我還有女生團還沒發，因為女生會有一些有的沒的評論，煩死。」後來被問到婚禮的細節，陶晶瑩說他們席開70桌，實際大小是兩廳，尤其Lulu的頭紗很長很重，「最讓我驚豔的是，他們有移動式的打光者欸，我看到不只兩把傘，就跟著他們，果然好厲害。」