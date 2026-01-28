我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市豐原區一處蛋雞場驚傳H5N1禽流感疫情。台中市政府(26) 日晚間接獲通報後，立即啟動防疫機制，市長盧秀燕今（28）日證實，該案場經採檢已呈現禽流感病毒陽性反應。市府已成立前進指揮所，將於兩日內完成場內約 7,000 隻雞隻的撲殺與清場工作。針對業者隱匿疫情未主動通報，市府將依法重罰最高新台幣 100 萬元，且不予補償損失。農業局表示，該案場目前已有約1,700隻雞隻死亡，剩餘在養數量約7,000 隻，死亡比例顯屬異常。由於業者在疫情發生之初未主動通報，且死亡雞隻未依規定送化製處理，已違反「動物傳染病防治條例」及「畜牧法」。盧秀燕強調，針對此類行為，市府將採取嚴厲立場，除依法處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰外，因其未主動申報，撲殺之動物及銷毀物品將「不予補償」。目前市府已針對該案場周邊半徑3公里內進行全面消毒，並由民政局對全市約171處雞場展開普查，嚴防疫情擴散。針對民眾關心的食安問題，衛生局指出，該場流出之雞蛋將全面進行追蹤、下架並銷毀。業者已發表聲明，願意配合消費者退費要求，並設置專責客服專線（04-25360989）供民眾洽詢。食安處也將派員稽核退貨流程，確保問題蛋品不再流入市場。衛生局進一步說，禽流感病毒不耐高溫，蛋品只要「徹底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，民眾毋須恐慌。根據監測資料，目前台中市並無人類新型A型流感確定病例，相關場內工作人員已由衛生局造冊，將進行為期10日的健康追蹤。市府呼籲市民，預防禽流感需落實以下衛生習慣，「5要」禽肉蛋類要熟食、要肥皂洗手、有症狀要戴口罩就醫、長期接觸者要接種疫苗、要均衡飲食運動。「6不」不生食禽蛋、不購買來源不明禽肉、不接觸餵食候鳥、不野放或丟棄禽鳥、不與其他禽畜混養、不去空氣不流通人潮擁擠處。