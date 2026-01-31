房地合一稅節稅眉角多，不少屋主想以「裝修費」列成本減稅，卻因憑證不足慘遭補稅加罰。台南房仲廖家成國稅局提醒，若無實質金流與合法發票，單憑「網路美照」恐被識破，虛報成本不僅會被剔除，罰鍰更是驚人。

網抓美照抵稅　房仲驚曝：那是送頭
台南房仲廖家成近期在臉書分享一宗真實案例，屋主申報售屋成本時，列報 200 萬元裝修費試圖進行裝修費抵稅，並提供多張美照證明。不料國稅局查核發現，照片與裝修公司官網廣告照高度相似。

經國稅局函查裝修公司，對方回覆「僅有估價，並未施工」；國稅局轉而詢問買方，更證實交屋時屋況老舊。廖家成直言，在國稅局查稅科技化的年代，拿網路照片申報，「不是省錢，是送頭（自尋死路）。」

虛列成本百萬　補稅加罰金代價慘烈
財政部高雄國稅局也曾公告類似案例，一名甲君申報減除房地合一成本 150 萬元，並檢附丁公司的裝潢發票、合約及估價單。然而，稽徵機關查訪前後手屋主發現，該屋交屋時竟是「空屋」，顯見並無修繕事實

國稅局隨即剔除該筆 150 萬元成本，按持有期間 2 年內適用稅率 45% 計算，除補徵 67.5 萬元稅額外，並依《所得稅法》第 108 條之 2 規定，最高可處所漏稅額 2 倍之罰鍰。 以上述高雄國稅局查獲的案例計算，該屋主虛列 150 萬元成本，若按持有 2 年內 45% 稅率計算，本應補繳稅額為 67.5 萬元若國稅局認定情節嚴重並採取最高 2 倍裁罰，罰鍰將高達 135 萬元

驚人總金額：補稅 67.5 萬 + 最高罰鍰 135 萬 = 202.5 萬元

這意味著屋主原本想省稅，結果最後付出的代價（202.5 萬）竟然比當初虛報的裝修費（150 萬）還要多，簡直是偷雞不成蝕把米。

▲屋主原想省下 67.5 萬稅金（左），一旦被國稅局查獲並祭出最高 2 倍罰鍰，連本帶利恐得吐回超過 200 萬元（右），損失遠超想像。（示意圖／由 AI 生成）
修繕成本清單　這5樣缺一不可
想要合法抵稅，單靠估價單絕對不夠。廖家成提醒，房地合一稅查核標準嚴格，屋主必須備妥「五連擊」查核清單，才能通過國稅局查稅：

    •   發票或收據： 需為統一發票；若為免用統一發票之商號，應取得印有統編之正式收據；若為個人工班，則須檢附載明收款人身分證字號、姓名及住址之合法領據。
    •   工程合約： 詳列雙方資料、日期及明確施工範圍。
    •   修繕明細： 包含材料、工資、數量及單價。
    •   金流證明： 包含匯款紀錄、轉帳明細或刷卡紀錄（最重要） 。
    •   前後照片： 須包含施工前、中、後的現場對照圖。

▲國稅局提醒，修繕照片應包含「施工前、中、後」的對照。圖中工人在現場的實況，能與合約及明細內容相呼應，是避免被剔除成本的重要保險。（圖／記者黃韻文攝）
▲國稅局提醒，修繕照片應包含「施工前、中、後」的對照。圖中工人在現場的實況，能與合約及明細內容相呼應，是避免被剔除成本的重要保險。（圖／記者黃韻文攝）
單據遺失怎辦　保底3%最高30萬
若屋主真的有裝修，但裝潢發票或相關單據不慎遺失怎麼辦？根據「房地合一稅作業要點」第 26 點規定，如果沒有裝潢單據，可按成交價額 3% 計算，並以新臺幣 30 萬元為限。也就是說至少有最高 30 萬元的「保底」抵稅額度

國稅局最後呼籲，房屋如有修繕或改良，應從施工起就養成保留所有合法憑證、合約及施工照片的習慣，以免在報繳房地合一稅時，因舉證不足而白白損失權益

資料來源：廖家成臉書國稅局房地合一稅作業要點

