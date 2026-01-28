我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳現在人正在中國，《路透》隨即引述知情人士指出，北京已批准首批輝達H200晶片進口，規模達數十萬顆，首波配額主要先給3家大型中國網路公司，其餘企業則得等待後續批次核准。H200被視為輝達第二強的AI晶片，效能約為先前仍可在中國銷售的H20約6倍，因此一旦能實際入境，對大型雲端與AI服務業者的資料中心擴建，具備直接助攻效果。有分析認為，中國當局可能先以少數大型網路企業為優先供給對象，確保AI服務能量跟上與美國科技巨頭的競爭；而在需求端，外電先前亦提到中國企業累計下單H200數量已相當可觀，供需落差與審批節奏，仍可能影響後續到貨速度。不過截至目前，根據路透報導，所指的獲准企業名單並未對外公開；另外，中國主管機關與輝達也尚未針對此事回應。