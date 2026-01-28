我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選「憲妃大戰」結果出爐，由陳亭妃獲提名參選台南市長，不過，中執委黃守達卻質疑，三縣市初選中，台南有被國民黨介入的痕跡。對此，力挺陳亭妃的民進黨立委王世堅今（28）日受訪時強調，公平公正公開的民調的結果，各方都要尊重，大家不要唱反調、要團結。對於陳亭妃勝選後，被質疑民調，王世堅下午出席中執會前受訪時表示，所有研究、質疑，等大選過後，下一次的初選前，大家好好來研究，不能說平常不研究、不準備，然後到輸贏出來後，質疑誰有問題，「中央黨部的民調，一向都是很公平公正公開的」。王世堅直言，要檢討可以，但不要在大家要團結一致、追求勝選的時候，「不能說你贏了就叫人家團結，你輸了就說這要來檢討」。王世堅強調，陳亭妃在台南贏得正大光明、合情合理、意料之中，他陪著陳亭妃掃街兩天，看到的民眾的熱烈反應，在掃街的第一個小時裡面，「我就認為四個字：大勢底定」，那態勢是很明顯的，而他也是選舉過很多次，對這樣子的感受很深。王世堅說，公平公正公開的民調的結果，各方都要尊重，若對方不能放下、心有未甘的話，了不起就支持少一點，但大家不要唱反調、要團結。王世堅提到，陳亭妃勝選後，一樣很低調，拜訪先前在初選沒支持她的人表達善意、呼籲團結，他認為這樣做法是對的，若大家不願意支持，當然是每個人的權利，不過他希望是檯面下，別把此事檯面化，這對大家都不好，也違反賴主席要大家的「團結」。