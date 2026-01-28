我是廣告 請繼續往下閱讀

日本富士山正值冬季封山期，然而違規登山事故仍一再發生。近日一名20歲中國籍留學生，違規攀爬富士山途中跌倒導致右腳骨折，最終出動11位山難救助隊員入山，耗時一天才以擔架將人救出。此事在日本引發熱議，救援衍生的開支應由當事人自費的呼聲再度高漲，對此，靜岡縣議會已草擬相關法案，研究要求在封山期間違規登山進而需要救援的人士，必須自行承擔相關救援費用。綜合媒體報導，這起事件發生於本月18日中午，該位中國留學生獨自違規攀登富士山，下山途中於八合目一帶跌倒，導致右腿骨折。中國留學生撥打緊急電話求助，靜岡縣警方隨即調派約11名山難救助人員登山救援，於當天晚上8時半左右找到傷者。由於山上氣候不佳、能見度低，地面結冰難行，救援隊與傷者在山上設施內暫避，直至翌日天氣好轉，一行人才用擔架以徒步方式將中國留學生撤離下山。靜岡縣警方表示，富士山已經封山，看似漂亮的山坡其實充滿危險，連專業人員展開行動都非常困難，可說是冒著生命危險在救人，呼籲遊客切勿違規登山。中國留學生送醫後並無大礙，他也承認知道富士山已經封山，仍違規未提交登山計劃書便入山，只是因為想要目睹富士山雪景。且中國留學生坦言自己並非爬山老手，雖愛好爬山，但缺乏攀登雪山以及克服結冰山坡的經驗。靜岡縣議會已草擬相關法案，研究要求在封山期間違規登山而需要救援的人士，必須自行承擔相關救援開支。富士宮市市長亦表態支持，認為落實「使用者自付」原則可有效遏止魯莽行為。根據日本法律，富士山開山期以外，所有登山道均禁止通行，違者最重將面臨6個月徒刑，與30萬日圓罰款。