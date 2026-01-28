泰山區迎來重磅建設！由國家住都中心全額投資約41億元的新北社宅「貴和安居B」於今日正式動土 。這座位於泰山核心地段、緊鄰塭仔圳重劃區的現代建築將提供688戶居住空間，預計於2029年竣工，大幅減輕年輕人的居住負擔 。
營區大轉身！砸40億蓋688戶
這座新的泰山區社宅基地原址是空軍神箭營區，如今在中央支持下正式活化轉型 。國家住都中心投入超過40億元經費，規劃興建三棟地上14層、地下3層的現代化住宅大樓 。建築設計更導入環保理念，包含雨水回收系統與節能照明設備，讓租屋族的居住品質全面升級 。
雙捷運環繞，生活機能超強
「貴和安居B」的地理位置相當優越，距離機場捷運「泰山貴和站」僅約500公尺，步行即可快速通勤 。基地的東側就是發展動能強勁的塭仔圳重劃區，周邊還有明志科大、輔大醫院與泰山工業區，不僅醫療與教育資源豐富，更具備完善的生活機能，對在地家庭非常有吸引力 。
友善步行空間，連軍職也照顧到
為了讓社區更共融，基地周邊特別規劃了大量綠化植栽與人行步道，提供優質的散步環境 。此外，國家住都中心也延續與國防部的合作，將社會住宅與軍職宿舍結合 。參考過往案例，未來預計將保留約30%戶數供基層軍職人員優先承租，讓守護國家的國軍弟兄也能在泰山安居樂業 。
資料來源：國家住都中心
