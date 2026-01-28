我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣溪湖鎮光平街一處工地發生驚險工安意外！上午10時許，一輛吊車在進行11樓隔間板材吊掛時，板材意外脫落墜地，巨大的撞擊聲響與震動讓鄰近居民驚嚇了一大跳，直呼「還以為是炸彈」。這起意外導致下方兩部轎車慘遭砸毀，所幸當時車內無人，未造成傷亡。轄區警方雖尚未接獲正式報案，但已主動到場調查，並通報職安署中區職安中心釐清有無違規疏失，後續將依法究辦。據了解，今天上午10點左右，位於光平街的一處建築工地正進行吊掛作業，當時吊車駕駛正在吊運11樓所需的隔間板材，不料過程中板材意外脫落墜地，直接砸中停放在下方的兩部車輛，分別是附近居民的小客車以及建設公司的公務車，所幸事故發生當下內均無人在內，沒有造成人員傷亡。根據《聯合新聞網》報導，工地旁居民表示，今天上午9點多突聽到巨響，連地板都在震動「嚇死人，碰一聲好大聲，還以為是炸彈」，趕快出門查看才發現工地有大型建材掉落，把車都砸壞。轄區警方表示，目前尚未接獲正式報案，但已派員前往現場了解狀況，釐清事故原因，並通報職安署中區職安中心，若涉及公安疏失或違反相關法規，將依法開罰。