國民黨副主席蕭旭岑今（28）日宣布下周訪問北京，出席「兩岸交流合作前瞻論壇」交流。對此，國民黨主席鄭麗文直呼，「美國曾經是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」，中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事。國共智庫論壇平台是跨出成功的第一步，接下來還會延續、擴大，要為台海和平穩定盡一份心力。鄭麗文今在中常會發表26分鐘的談話，她強調，國民黨不斷自我期許並對外宣誓，我們絕對不做區域的「麻煩製造者」，也不讓台灣淪為地緣政治的棋子與籌碼，更重要的是，將會積極扮演「和平締造者」。鄭麗文並指出，上任不到三個月的時間內，百工百業都來到黨部與智庫看她，表達他們這些年來的委屈，以及因為兩岸關係惡化而惶惶不可終日，包括農民代表也感到非常恐慌，因為沒有市場，農產品賣不出去。此外，台灣的產業發展呈現非常嚴重的M型化，大家關注半導體等高科技產業，這幾年撐起了台灣的經濟榮景；但在輝煌背後，台灣的傳統產業與服務業快要頂不下去，正面臨嚴重萎縮。這些淒慘的產業代表都來到黨部向她表達，為何對國民黨有高度期待？因為如果沒有兩岸正常的和平交流，產業該何去何從？鄭麗文也提及，旅遊服務業的全國各地代表，包括飯店、導遊、遊覽車、旅行社、航空業等，即便度過了 COVID-19 疫情，依然無法恢復。因為兩岸關係冰凍、政府的政策及禁團令，導致服務業的火車頭「觀光旅遊業」嚴重萎縮，連帶使整體服務業也非常低迷。然而，傳統製造業與服務業才是撐起絕大多數就業市場的產業，巨大高科技產業的紅利無法讓全民分享。這麼多年在民進黨執政之下，老百姓有多苦，政府真的有放在心上嗎？鄭麗文說明，這次重啟平台的主軸為「兩岸交流合作前瞻論壇」，涵蓋了前述的專業與產業。同時邀請了具代表性的學者專家，以百分之百的誠意與善意進行交流。為什麼大家這麼重視這次平台？因為若有高層的意志，許多事情便能「迎刃而解」。國民黨希望為大家搭起溝通與超越的橋樑。她再次重申，除了「九二共識、反對台獨」，其實這是一體兩面，我們沒有任何交換條件，因為根本不需要。從連前主席到馬前總統，兩岸交流從來不需要其他前提與交換條件，今天也是如此。鄭麗文也向賴總統喊話，國民黨比誰都希望台灣內部不分朝野，共同為兩岸和平穩定攜手合作。「如果賴總統可以在這樣的認知下開啟兩岸和平，跟習總書記坐下來，我太高興了、樂觀其成了」；但相反地，賴總統自己不做，還要把國民黨「通通往死裡打」。甚至這次出訪有人受到刁難與打壓，有工作人員因學校教職身分而臨時不能去，真的不需要如此小鼻子小眼睛。最後，鄭麗文指出，目前英國首相正踏上中國大陸進行睽違八年後的國事訪問。英國首相說不需要在美中之間選邊站，「在台灣的我們也應該是如此」。國民黨希望的是台海和平穩定。最近國際媒體有人常問她要「親中」還是「親美」？她問答，「我不能兩個都選嗎？為什麼只能選一邊？」最新的 2026 年美國國防戰略，首次承認並接受中國大陸為全球第二大國，並開宗明義稱美國未來在軍事上願意與中國大陸締造和平穩定、相互尊重的關係。鄭麗文也舉她一位好朋友的比喻，「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人」。中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，因為我們不是「忘恩負義」的人；但大陸是我們的親人，我們絕對做不出「骨肉相殘」的事情。所以我們不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，這才是人類之福。鄭麗文強調，國民黨要扮演的橋樑，不只是讓台海沒事、讓台海和平穩定，更希望如同川普總統所呼應的，美中也要和平穩定。她認為，「第一島鏈」不應是上個世紀，冷戰 1.0 時的戰爭前線，希望冷戰結束之後，不需要開啟冷戰2.0，希望「第一島鏈是「和解島鏈」與「和平島鏈」，從台灣出發，從台海開始，並期望全世界都攜手為和平穩定盡一份心力。她相信下週一國共兩黨智庫的論壇平台是跨出的成功第一步，還會延續與擴大，因為有太多的期盼。