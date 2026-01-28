38歲網紅許允樂去年底和小6歲男星李玉璽結婚，女方目前備孕中，許允樂25日晚間和李玉璽參加陳漢典與LuLu（黃路梓茵）的婚宴，怎料，浮腫的臉龐被酸民人身攻擊，質疑她整型整過頭，對此，許允樂發文說重話：「真的沒有打什麼，我發誓！」
許允樂回應婚禮水腫疑雲 調養備孕否認醫美傳言
許允樂在IG限時動態發文，回應現身婚禮那天的狀態遭人非議一事，她解釋，臉和眼睛之所以會水腫是因為去看電影哭得太慘，以及吃治療蕁麻疹的藥物，加上正在調養身體，為懷孕做準備，會吃一些調整荷爾蒙的藥。
此外，許允樂表示，自己以前太瘦，最近調整作息吃飽、睡好，體重來到60公斤的巔峰，且本身本來就是易水腫體質，加上年近40歲，「現在只要不小心水腫又更難退去了！真的沒有打什麼〜我發誓〜」
許允樂不畏酸言做自己 喊話酸民只求健康平安
對於外界評論自己容貌的酸言酸語，許允樂說不會特別去看，要關心她的人不用擔心，「我知道我自己要什麼，也知道我想要的東西會讓我開始經歷什麼，好比說變胖、變腫、變得沒有以前好看之類的，所以我並不畏懼，只求能夠身體健康，能順利平安，除此之外，其他的都不是此刻正在努力的我現在會在意的事。」
許允樂也跟酸民喊話：「只是想要批評別人，說別人胡亂整型、整過頭了、打太多了！會如此這般妄下定論的人，想必打從心裡也不會想知道別人正在經歷什麼辛苦，多說無益，反正你不在乎我，我也不會在乎你。」
許允樂、李玉璽合體受訪 婚後甜蜜暫不補辦婚禮
許允樂和李玉璽當晚參加陳漢典與LuLu的婚禮前受訪，也是兩人婚後首度合體和媒體見面，男方坦言就是要來見習婚禮，被問及婚事進度，李玉璽說暫時還沒有要補辦婚禮，夫妻現階段的目標為優先「做人」，希望能生兩個孩子。
而被問及婚後生活，李玉璽甜蜜地說：「婚後生活變得更好，但其實婚前就像現在的生活，只是婚後有更大的踏實感。」一旁的許允樂則笑說：「看他穿睡衣的時間變很多。」
資料來源：許允樂IG
許允樂和李玉璽當晚參加陳漢典與LuLu的婚禮前受訪，也是兩人婚後首度合體和媒體見面，男方坦言就是要來見習婚禮，被問及婚事進度，李玉璽說暫時還沒有要補辦婚禮，夫妻現階段的目標為優先「做人」，希望能生兩個孩子。
而被問及婚後生活，李玉璽甜蜜地說：「婚後生活變得更好，但其實婚前就像現在的生活，只是婚後有更大的踏實感。」一旁的許允樂則笑說：「看他穿睡衣的時間變很多。」
