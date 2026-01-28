我是廣告 請繼續往下閱讀

▲專案小組去（2025年）兵分多路逮到一共19人，其中劉姓主嫌及共犯等4人羈押。（圖／翻攝畫面）

▲泰籍女子SAWISIT以觀光名義入境來台，將夾帶大麻的行李箱交給吳、劉等人。（圖／翻攝畫面）

竹聯幫新興堂口齊興會劉姓、吳姓主嫌涉嫌以外籍人士透過旅遊名義，從泰國將大麻夾帶在行李箱後入境來台。警方深入追查後，鎖定位於新北市新店區的齊興會堂口，分別於去（2025年）7月21日、8月18日及11月26日兵分多路進行拘提行動，逮到一共19人。另查扣大麻27包、毒咖啡包1包、愷他命23包、子彈3顆、K盤、匾額1對、開山刀3把、茶杯3個、信號槍1把、藤條2支、辣椒噴霧4支、撬棍1根、甩棍1支、球棒1根、彈簧刀2支、磅秤、犯罪所得新臺幣92萬9,100元、手機29支等證物。據了解，刑事局偵查第三大隊於去（2025年）2月間或一起指揮越南移工製造、販賣毒品案，而其中一名嫌犯坦承，曾至竹聯幫新興堂口齊興會位於新北市新店區的據點進行毒品加工、販售。警方持續溯源追查幕後首腦，發現以吳嫌、劉嫌為首的販毒集團，其販毒行為遍及北台灣。案經專案小組埋伏、蒐證後，見時機成熟立即發動第一、二波查緝行動，於新北市新店區逮到涉案12人，並在現場發現重達13公斤的大麻花磚以及一只黑色行李箱。經警方深入追查後，發現一名泰籍女子SAWISIT其以觀光名義入境後，將夾帶毒品的行李箱轉交給吳、劉等人。專案小組立即展開第三波查緝行動，搜索、拘提幕後吳嫌在內等4人到案。調查後發現，該集團有黑幫分子介入策劃，分工細膩，透過外籍旅客以行李夾帶方式入關、並設置層層斷點，以躲避警方查緝。最終成功將主嫌劉、吳查緝到案，詢後依違反毒品危害防制條例移請台北地檢署及桃園地檢署偵辦，劉姓主嫌及共犯等4人羈押。對此，刑事局呼籲，毒品嚴重影響社會治安、國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，在此特別呼籲民眾切勿以身試法；刑事局會持續強力掃蕩不法黑幫及毒品集團，精準溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，以維護國民安居樂業之生活空間。