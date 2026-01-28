我是廣告 請繼續往下閱讀

義電智慧能源（Enel X Taiwan）今（28）日表示，與亞洲水泥宣布合作，於本月成功導入「虛擬電廠」（VPP），當電力供需吃緊時，亞洲水泥花蓮廠可在接獲調度通知後30分鐘內，減少最高30MW的用電量，相當於15,000戶家庭尖峰時段的用電需求，約佔花蓮總家戶數11.2%，為電力穩定提供關鍵支援。義電智慧能源是全球最大的再生能源業者、也是全球最大的配電網營運商，以客戶數量來說也是全球最大的零售電力供應商，自 2017 年進入台灣市場以來，已協助各產業客戶累計管理需量反應容量近270 MW，合作對象涵蓋高科技產業、化工、製造、醫療、購物中心、旅宿等用電大戶，是台灣輔助市場中聚合量體最大的需量反應聚合商。亞泥花蓮廠以製程中的「生料與水泥研磨設備」作為調節主體。該設備負責礦石原料與成品的研磨，具備運轉彈性，可依虛擬電廠指令進行降載或停機，並透過排程彈性與原料庫存緩衝調整運轉時間。亞泥副總經理張志鵬表示，透過虛擬電廠提供需量反應輔助服務，是實踐循環經濟的一種方式，既不影響營運，又能有效協助穩定電網，加速能源轉型，是提升營運韌性與企業永續的關鍵策略。義電智慧能源台灣董事長陳威廷表示，虛擬電廠能集結工商業用電戶的用電彈性，以更靈活快速、更低成本的方式，強化電網韌性、推動更可靠且潔淨的能源未來。