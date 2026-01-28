我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部為減輕正在找工作的年輕人經濟壓力，推動「支援青年就業計畫」，只要符合資格皆可報名參加，最高可領取4萬8千元的補助。就有一名24歲的社會新鮮人，透過計畫的協助，不只順利入職也領到一筆就業獎勵金。年滿15至29歲、本國籍、未在學且連續60日未就業的初次尋職青年。尋職期間每月申領6千元尋職津貼，最長可領3個月，合計最高1萬8千元。如於計畫期間成功就業，並穩定就業滿90日及180日，可分別請領2萬元及1萬元的就業獎勵金，津貼與獎勵合計最高可領到4萬8千元。勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，「支援青年就業計畫」可成為青年踏出職場第一步的重要後盾，只要至「台灣就業通」網站計畫專區完成報名，即可由就業服務人員提供職涯諮詢、履歷健診、模擬面試及求職媒合等多元輔導資源，協助青年做好求職準備。計畫詳情可至「台灣就業通」支援青年就業計畫專區（https://gov.tw/goH）查詢，或就近洽詢雲嘉南區各就業中心及就業服務台。