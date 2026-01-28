我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一大選在年底舉行，各黨積極備戰，民進黨尚未決定台北市長人選，101董事長賈永婕在促成美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德徒手爬台北101成功後，被點名出戰台北市長。對此，國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽今（28）日分析，民進黨能推出最好的人選就是行政院副院長鄭麗君，對台北市長蔣萬安最有威脅性，而以他對賈永婕的認識，要她選台北市長是不可能的。戴錫欽今天上午接受媒體人黃暐瀚專訪表示，從過去跟賈永婕的互動來看，要她選台北市長是「不可能的事情」，101歷任董座都有話題性，雖然賈永婕上任後不管在煙火創新，或是徒手攀登，的確讓人耳目一新，而且成功行銷台北、行銷台灣，但參選北市長跟她的人生規劃有落差，不敢講百分之百沒機會，但應該不是賈的優先選項。戴錫欽指出，賈永婕被點名會凸顯出民進黨沒有人，不然不會把腦筋動到賈身上，如果民進黨想要守成，以卓榮泰與民進黨主席賴清德的交情，有很大機會被勸出，但卓來選應該只有基本盤，是否能擴張到中間選民這值得觀察，不過如果民進黨勸出鄭麗君的話，藍營就要嚴陣以待了。戴錫欽分析，台北市民喜歡的屬性，綠委王世堅是個典型，真實、講話有梗，吸引年輕人目光，但王世堅應該不會出來選；戴認為，要降低蔣萬安外溢效應，鄭麗君會是最好人選，包括這次關稅談判，對產業界的幫助，都是基本盤之外，更有機會爭取中間選民支持的關鍵，只要鄭麗君能把蔣萬安多留在台北市不去外縣市輔選，對國民黨都是衝擊。