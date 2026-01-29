我是廣告 請繼續往下閱讀

1月26日星座運勢重點整理！獅子成財運霸主、天秤座斬獲新財源

▲威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元。 （圖／記者徐銘穗攝）

1月29日12星座運勢一次看（塔羅牌小孟老師盤點）

▲命理專家小孟老師指出，獅子座堪稱今日的財運霸主，過往的努力將在此時迎來豐收獲利。（圖／記者鍾怡婷攝）

威力彩近期邁入26連槓，也讓今（29）日晚間開獎的，威力彩獎號將在晚間8點30分透過直播開出，究竟誰能成為被財神爺眷顧的幸運兒？命理專家小孟老師特別分析了1月29日的星座運勢，點名是今天偏財運最旺的兩大幸運星座，很有機會獲得意外之財。小孟老師指出，12星座1月29日在財運的表現上，獅子座堪稱今日的財運霸主，過往的努力將在此時迎來豐收獲利，幸運色是黃色，貴人為雙魚座；天秤座同樣財星高照，適合積極開拓新的財源，能有不錯的斬獲。在職場工作方面，雙魚座將有精彩的事業表現，是展現才華的高光時刻；天蠍座今日有機會接待貴賓級客戶，展現專業將是關鍵，幸運色是黑色；魔羯座精神狀況極佳，工作效率高。牡羊座今日的重點在於「向上管理」，若能搞定主管的要求，日子會好過很多，幸運色為灰色；金牛座則適合扮演導師角色，多照顧後生晚輩能累積人望；射手座則面臨合約即將到期的收尾階段，需細心處理。雙子座建議看淡職場上的不如意，轉念會讓運勢更順遂。