威力彩近期邁入26連槓，也讓今（29）日晚間開獎的威力彩頭獎金額高達7.7億元，威力彩獎號將在晚間8點30分透過直播開出，究竟誰能成為被財神爺眷顧的幸運兒？命理專家小孟老師特別分析了1月29日的星座運勢，點名「獅子座」與「天秤座」是今天偏財運最旺的兩大幸運星座，很有機會獲得意外之財。
1月26日星座運勢重點整理！獅子成財運霸主、天秤座斬獲新財源
小孟老師指出，12星座1月29日在財運的表現上，獅子座堪稱今日的財運霸主，過往的努力將在此時迎來豐收獲利，幸運色是黃色，貴人為雙魚座；天秤座同樣財星高照，適合積極開拓新的財源，能有不錯的斬獲。
在職場工作方面，雙魚座將有精彩的事業表現，是展現才華的高光時刻；天蠍座今日有機會接待貴賓級客戶，展現專業將是關鍵，幸運色是黑色；魔羯座精神狀況極佳，工作效率高。牡羊座今日的重點在於「向上管理」，若能搞定主管的要求，日子會好過很多，幸運色為灰色；金牛座則適合扮演導師角色，多照顧後生晚輩能累積人望；射手座則面臨合約即將到期的收尾階段，需細心處理。雙子座建議看淡職場上的不如意，轉念會讓運勢更順遂。
1月29日12星座運勢一次看（塔羅牌小孟老師盤點）
牡羊座：
工作：搞定主管要求
感情：得到伴侶照顧
財運：合理控制開支
牡羊幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：處女
金牛座：
工作：照顧後生晚輩
感情：多點甜言蜜語
財運：增加資產價值
金牛幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：獅子
雙子座：
工作：看淡了不如意
感情：溫柔對待伴侶
財運：發揮多方實力
雙子幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：金牛
巨蟹座：
工作：準備行囊出發
感情：充滿戀愛氛圍
財運：無法面對挫折
巨蟹幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：射手
獅子座：
工作：小型團隊模式
感情：溫馨關懷入微
財運：喜迎豐收獲利
獅子幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天蠍
處女座：
工作：未來藍圖規劃
感情：真摯相待珍惜
財運：避開財務危機
處女幸運色：金色
貴人：獅子
小人：水瓶
天秤座：
工作：調整排班時數
感情：誓言永恆珍惜
財運：開拓新的財源
天秤幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙子
天蠍座：
工作：接待貴賓客戶
感情：戀情可望明朗
財運：尋找更高目標
天蠍幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：魔羯
射手座：
工作：合約即將到期
感情：用心安排貼心
財運：掌握財務報表
射手幸運色：紅色
貴人：射手
小人：天秤
魔羯座：
工作：精神狀況良好
感情：友情歡聚時光
財運：等待出脫時刻
魔羯幸運色：紫色
貴人：處女
小人：牡羊
水瓶座：
工作：工作忙裡偷閒
感情：兩人快樂交往
財運：發展大落大起
水瓶幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙魚座：
工作：事業精彩表現
感情：共同編織美好
財運：發揮特有專長
雙魚幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
