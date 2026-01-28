我是廣告 請繼續往下閱讀

高鐵延伸爭議不斷，交通部前部長賀陳旦明（29）日將與民間團體一起開記者會，批評鐵道局在北宜高鐵一事踐踏專業。交通部長陳世凱今指出，賀曾經當過交通部長，交通部有沒有過度美化數據，他應該清楚，「他在部長任內的數據有被美化過嗎？應該不會吧」。明日包含賀陳旦等宜蘭居民、民間團體將舉辦記者會，探討主題包含鐵道局胡謅數據刻意排除直鐵、美化數據刻意神化高鐵等。陳世凱今出席左營基地增建「第二車輛檢修廠」祈福儀式，會後回應高鐵延伸宜蘭和屏東爭議。陳世凱表示，不論是交通部還是鐵道局提出的數據都是根據專業，並且有一句，還是邀請許多專家學者共同評估，並非少數人判斷做決定，這部分的專業跟理性的評估，他認為不需要被質疑。台灣高鐵通車營運已滿19年，累計旅運超過9億8千萬人次，為因應未來旅運需求並提升服務品質，高鐵公司積極引進新世代列車N700ST，總計採購12組，將在明年投入營運。12組N700ST全數上線後，尖峰時段運能將提升25%，可針對城際旅運特性，靈活規劃多元停靠模式，有效分流短、中、長程旅客，提升整體服務品質。為迎接N700ST列車將今年下半年起陸續抵台，做為列車日檢、月檢與車輛清洗作業的左營基地「第二車輛檢修廠」，將在2027年12月完工；維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，滿足未來車隊規模擴增所增加之維修及駐車需求。台灣高鐵公司董事長史哲表示，高鐵營運服務，一半是旅客在白天看得到的、一半是在深夜看不到的，而看不到的正是夜間軌道與列車的維修工作。高鐵投入一半人力 ，在營運結束後到隔天發車前短短5小時，爭取時間完成各項安全檢修，確保隔日能夠準點、順利運行。