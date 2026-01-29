我是廣告 請繼續往下閱讀

驚見空拍機盤旋！竟是對手投放「劇毒餌料」

▲王男不滿前員工跳槽，操控空拍機投放摻有劇毒農藥的苜蓿粒，害死多隻山羊、梅花鹿與羊駝，檢方依動保法與毀損罪起訴，建請重判。（圖／翻攝畫面）

犯案動機曝光：不滿員工跳槽，張美阿嬤之子下死手

受害園區聲明：心碎且不可饒恕的悲劇

張美阿嬤農場切割！怒斥兒子是「巨嬰」

▲張美阿嬤農場發出切割聲明，更怒轟「兒子是巨嬰」。（圖／翻攝張美阿嬤農場-月森甯手作工坊臉書）

宜蘭冬山鄉知名的親子動物樂園「星夢森林劇場」，在2023年發生了一起令社會震驚的動物集體死亡案。原本深受家庭遊客喜愛的園區，竟成為同業惡意攻擊的目標。這起全台首例的「空拍機投毒案」，，引發各界譁然。根據宜蘭地檢署的起訴書，2023年5月至6月間，星夢森林劇場內的侏儒山羊、梅花鹿與羊駝陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、口吐白沫等中毒症狀。經警方追查，這些毒餌是將「苜蓿粒」浸泡在劇毒農藥「托福松」後曝曬製成。最終，不幸造成侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」中毒死亡，其餘多隻動物也受到驚嚇與身體不適。台大獸醫學院的檢驗結果證實，死亡動物體內均含有致命的「托福松」成分。儘管王男在偵訊初期辯稱是為了「觀察對方建設」或「毒老鼠」，但在監視器畫面、LINE指示紀錄等強大證據面前，最終才坦承犯行。檢方痛批王男不僅殘害無辜動物，投毒行為更可能危及園區遊客安全，且犯後毫無悔意，迄今未與被害人和解，故依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴，並建請法院從重量刑。星夢森林劇場對此發出聲明，表示這是一場「心碎且不可饒恕的悲劇」，並強調經營動物場域應是對生命的承諾，而非跨越道德與法律紅線的競爭工具。園方目前已全面升級安保監控與照護措施，由衷希望此事件能喚起社會對生命價值的重視。事件曝光後，「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」迅速發出聲明澄清，表示早於2023年6月發現王男行為違背動物福利後，便已終止一切合作，其後的行為均屬個人行為。粉專小編更在留言區憤怒直言：，強調分家並非為了錢，而是因為其荒唐行徑。