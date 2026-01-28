我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著久坐、缺乏活動與長時間使用3C裝置成為現代生活常態，肌少症不再是長者才會面臨的健康議題。相關研究指出，肌肉量流失其實在30歲後便開始逐漸累積。長期肌力不足會造成代謝下降、步態不穩、耐力減弱，是影響行動能力與健康風險的重要因素。隨著肌力健康被視為影響生活品質的重要指標，愈來愈多民眾開始尋找能長期陪伴、具指導品質的運動場域。來自台南的「好漾運動空間」以多教練制度為核心，希望降低初學者與長者面對阻力訓練的心理門檻，並讓肌力訓練成為日常預防健康風險的一部分，而不再只是短期衝刺的運動選項。好漾運動空間創立多教練對一學員的排課模式，將團課的陪伴感與個別指導的精準度結合，每位學員都有一份專屬訓練計畫，由不同專長的教練輪流指導，確保動作品質、訓練負荷與進度都能被持續追蹤。好漾運動空間指出，對長者而言，多教練制度的核心優勢，在於「不是每一次都拚重量」，而是有一套循序漸進的肌力課程可以跟著走。好漾會先從關節活動度、平衡能力與動作控制開始，建立穩定基礎後，才逐步增加阻力與訓練強度；在不同階段，會由擅長該階段目標的教練接力指導。好漾團隊表示，在肌少症預防觀點下，阻力訓練的重點不僅是「有做」，更在於能否依狀況調整強度、安排恢復，並長期維持。多教練制度則透過分工合作，讓不同年齡層、不同體能狀態的學員，都能在可承受的節奏下持續累積肌力。