備戰2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第二階段，台灣男籃今（28）日正式公布16人名單。本次陣容不僅有「CBA三少」陳盈駿、林庭謙與老大哥劉錚強勢領軍，更納入兩大台灣職籃聯盟以及日本職籃的頂尖戰力，試圖翻轉第一階段0勝2敗的逆境，靠著這套「新舊傳承」的黃金名單，在2月底對決韓國與中國。此外，台灣男籃將在2月18日（大年初二）展開集訓，一直到2月25日。
旅外四星坐鎮！劉錚傷癒回歸穩定軍心
本次名單最受矚目的，莫過於「台灣飛人」劉錚在傷癒後重披國家隊戰袍。作為陣中的靈魂人物，他的回歸將大幅提升中華隊的外圍防守與戰場經驗。加上效力於CBA北京首鋼的明星控衛陳盈駿、天津先行者的得分悍將林庭謙，以及在日本職籃B.League滋賀湖泊表現亮眼的超新星游艾喆，這「旅外四星」將構築起中華隊史上最高水準的後場指揮系統。
新面孔入列！李家慷、丁聖儒首闖國家一隊
除了劉錚的回歸，本次名單中最大的驚喜在於兩位首度入選成人級國家隊的職籃好手。桃園領航猿的防守悍將李家慷，憑藉本季在PLG中極具侵略性的防守與穩定進攻，成功敲開國家隊大門；而台北台新戰神的丁聖儒，則以優異的傳導與組織能力獲得教練團青睞。
大年初二開工！高柏鎧、阿提諾鞏固禁區
在本土與職籃戰力方面，名單涵蓋了7位TPBL與5位PLG的頂尖球星。側翼由「黑豹」阿巴西、馬建豪及年度MVP盧峻翔組成強大的火力點。內線則採取「雙歸化」保險策略，同樣由高柏鎧與阿提諾坐鎮，搭配曾祥鈞、周桂羽與陳冠全等長人，強化禁區對抗力，力抗身材更加高大的韓國與中國隊。
為了準備2月26日主場迎戰南韓一役，以及3月1日移師馬尼拉對決中國的嚴峻考驗，中華男籃已排定緊密的集訓時程。全隊將於2月18日（大年初二）捨棄農曆年假正式開工，集訓至2月25日止。
⭐️完整16人名單一次看⭐️
|姓名
|英文名
|綽號
|生日
|身高(cm)
|位置
|聯盟
|球隊
|陳盈駿
|CHEN, YING-CHUN
|Ray
|1993/06/09
|182
|PG
|CBA
|北京首鋼
|高錦瑋
|GAO, JIN-WEI
|Miles
|2000/10/23
|172
|PG
|TPBL
|桃園台啤永豐雲豹
|游艾喆
|YU, AI-CHE
|Ac
|2002/02/14
|180
|PG
|B.LEAGUE
|滋賀湖泊
|丁聖儒
|TING, SHENG-RU
|Ting
|1998/08/22
|174
|PG
|TPBL
|臺北台新戰神
|林庭謙
|LIN, TING-CHIEN
|Benson
|1999/10/31
|192
|Guard
|CBA
|天津榮鋼先行者
|阿巴西
|GADIAGA MOHAMMAD AL BACHIR
|Bachir
|1998/04/27
|189
|Guard
|TPBL
|新北中信特攻
|李家慷
|LI, CHIA-KANG
|Jacky
|1998/10/16
|186
|Guard
|P. LEAGUE +
|桃園璞園領航猿
|盧峻翔
|LU, CHUN-HSIANG
|Justin
|1997/07/15
|188
|Guard
|P. LEAGUE +
|桃園璞園領航猿
|曾祥鈞
|TSENG, HSIANG-CHUN
|Jack
|1998/08/08
|206
|Big
|TPBL
|台北富邦勇士
|高柏鎧
|GIIBECK, BRANDON SCOTT
|Brandon
|1996/12/09
|211
|Big
|P. LEAGUE +
|福爾摩沙夢想家
|陳冠全
|CHEN, KUAN-CHUAN
|PON
|1993/12/30
|196
|Big
|TPBL
|臺北台新戰神
|阿提諾
|WILLIAM JOSEPH ARTINO
|Artino
|1992/06/27
|211
|Big
|P. LEAGUE +
|桃園璞園領航猿
|劉錚
|LIU, CHENG
|Gavin
|1990/11/24
|194
|Forward
|CBA
|上海大鯊魚
|馬建豪
|MA, CHIEN-HAO
|Riven
|2001/04/29
|196
|Forward
|TPBL
|福爾摩沙夢想家
|周桂羽
|CHOU, KUEI-YU
|Josh
|1998/07/19
|192
|Forward
|P. LEAGUE +
|台北富邦勇士
|雷蒙恩
|MANU, SAMUEL OFA
|Samuel
|2000/09/24
|197
|Forward
|TPBL
|臺北台新戰神