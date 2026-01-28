我是廣告 請繼續往下閱讀

姓名 英文名 綽號 生日 身高(cm) 位置 聯盟 球隊 陳盈駿 CHEN, YING-CHUN Ray 1993/06/09 182 PG CBA 北京首鋼 高錦瑋 GAO, JIN-WEI Miles 2000/10/23 172 PG TPBL 桃園台啤永豐雲豹 游艾喆 YU, AI-CHE Ac 2002/02/14 180 PG B.LEAGUE 滋賀湖泊 丁聖儒 TING, SHENG-RU Ting 1998/08/22 174 PG TPBL 臺北台新戰神 林庭謙 LIN, TING-CHIEN Benson 1999/10/31 192 Guard CBA 天津榮鋼先行者 阿巴西 GADIAGA MOHAMMAD AL BACHIR Bachir 1998/04/27 189 Guard TPBL 新北中信特攻 李家慷 LI, CHIA-KANG Jacky 1998/10/16 186 Guard P. LEAGUE + 桃園璞園領航猿 盧峻翔 LU, CHUN-HSIANG Justin 1997/07/15 188 Guard P. LEAGUE + 桃園璞園領航猿 曾祥鈞 TSENG, HSIANG-CHUN Jack 1998/08/08 206 Big TPBL 台北富邦勇士 高柏鎧 GIIBECK, BRANDON SCOTT Brandon 1996/12/09 211 Big P. LEAGUE + 福爾摩沙夢想家 陳冠全 CHEN, KUAN-CHUAN PON 1993/12/30 196 Big TPBL 臺北台新戰神 阿提諾 WILLIAM JOSEPH ARTINO Artino 1992/06/27 211 Big P. LEAGUE + 桃園璞園領航猿 劉錚 LIU, CHENG Gavin 1990/11/24 194 Forward CBA 上海大鯊魚 馬建豪 MA, CHIEN-HAO Riven 2001/04/29 196 Forward TPBL 福爾摩沙夢想家 周桂羽 CHOU, KUEI-YU Josh 1998/07/19 192 Forward P. LEAGUE + 台北富邦勇士 雷蒙恩 MANU, SAMUEL OFA Samuel 2000/09/24 197 Forward TPBL 臺北台新戰神

備戰2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第二階段，台灣男籃今（28）日正式公布16人名單。本次陣容不僅有「CBA三少」陳盈駿、林庭謙與老大哥劉錚強勢領軍，更納入兩大台灣職籃聯盟以及日本職籃的頂尖戰力，試圖翻轉第一階段0勝2敗的逆境，靠著這套「新舊傳承」的黃金名單，在2月底對決韓國與中國。此外，台灣男籃將在2月18日（大年初二）展開集訓，一直到2月25日。本次名單最受矚目的，莫過於「台灣飛人」劉錚在傷癒後重披國家隊戰袍。作為陣中的靈魂人物，他的回歸將大幅提升中華隊的外圍防守與戰場經驗。加上效力於CBA北京首鋼的明星控衛陳盈駿、天津先行者的得分悍將林庭謙，以及在日本職籃B.League滋賀湖泊表現亮眼的超新星游艾喆，這「旅外四星」將構築起中華隊史上最高水準的後場指揮系統。除了劉錚的回歸，本次名單中最大的驚喜在於兩位首度入選成人級國家隊的職籃好手。桃園領航猿的防守悍將李家慷，憑藉本季在PLG中極具侵略性的防守與穩定進攻，成功敲開國家隊大門；而台北台新戰神的丁聖儒，則以優異的傳導與組織能力獲得教練團青睞。在本土與職籃戰力方面，名單涵蓋了7位TPBL與5位PLG的頂尖球星。側翼由「黑豹」阿巴西、馬建豪及年度MVP盧峻翔組成強大的火力點。內線則採取「雙歸化」保險策略，同樣由高柏鎧與阿提諾坐鎮，搭配曾祥鈞、周桂羽與陳冠全等長人，強化禁區對抗力，力抗身材更加高大的韓國與中國隊。為了準備2月26日主場迎戰南韓一役，以及3月1日移師馬尼拉對決中國的嚴峻考驗，中華男籃已排定緊密的集訓時程。全隊將於2月18日（大年初二）捨棄農曆年假正式開工，集訓至2月25日止。