新北地方法院一名從法警轉任調查保護室佐理員
的駱姓男子，在辦公室、茶水間、廁所裝密錄器偷拍女同事裙底及如廁畫面共33次
，去年（2025）1月一名男法警上廁所時察覺有異報案處理，這件自家人偷拍自家人的醜聞發生後一個月，遭到民進黨立委林淑芬、林月琴踢爆質疑姑息養奸，驚動司法院澄清絕無包庇；駱姓男子涉犯妨害秘密罪，一審判決不得易科罰金部分為3年、得易科罰金部分為7個月
，今天二審開庭，他對記者表示，因為還有很多債務，無力負擔被害人提出的求償金額，但仍想跟受害人說對不起
。
駱姓男子2005年起擔任新北地院的法警，後來透過內部甄選成為佐理員，在新北院板橋第二院區
的調查保護室上班，2025年1月11日因法警報案抓到他偷拍後，在1月16日辭職，7月22日懲戒法院判決撤職並停止任用5年
。
依據一審判決，駱姓男子利用下班時間，在板橋院區的辦公室座位下方、茶水間、女廁甚至男廁等4處裝設密錄器，犯案時間從2022年1月12日到2025年1月11日
為止，共有15名被害人、33部影片
，其中4人已與他和解，另外11人提出民事附帶賠償。
檢方起訴請求重判的理由是，駱姓男子憑藉職務上的權力、機會而犯罪，但新北地院認為本案受害者都是駱姓男子的同事，並無洽公民眾，他偷拍的行為無關執行公務或職務上的行為，不能因此加重判刑
。
駱姓男子從偵查到審理都認罪，一審法官批評他身為公務人員應該知法守法
，只為了私欲在公務機關內使用微型攝影機，偷拍被害人身體隱私部位及性影像，嚴重侵害他人隱私、造成無可磨滅的傷害，顯然不能尊重他人的身體自主權及隱私權；審酌駱姓男子犯後態度、與被害者和解情形，對於他3次偷拍同一名女同事（以15萬元和解）以及最後一次偷拍男法警未遂的部分，判刑7個月可易科罰金，其餘29次犯行判處3年有期徒刑
。
檢方不服一審判決提起上訴，高等法院今日首度開庭，有2名被害女子親自出庭，駱姓男子對她們當面道歉
。
開庭結束後，記者詢問駱姓男子為何會在法院偷拍？有什麼話想說？他回答要說對不起。對於11名被害者提告民事求償，他說不便透露金額但無法負擔，因為他不是什麼有錢人、家裡負擔也很重，還有很多負債
。記者追問為什麼會在上班地點裝密錄器？他不知該如何回答，只說主要想跟被害人表達歉意。