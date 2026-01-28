我是廣告 請繼續往下閱讀

▲駱姓男子從法警轉佐理員，任職新北地院超過19年，卻在辦公室、茶水間及廁所裝密錄器拍女同事裙底以及如廁畫面。（圖／記者劉松霖攝）

▲檢方起訴建請重判的理由是，駱姓男子利用職務上的機會偷拍，不過新北地院認為受害者都是法院同事，沒有洽公民眾，不須因此加重刑度。（圖／記者劉松霖攝）

▲駱姓男子對記者表示，無法負擔11名受害者提出的求償金額，他還有很多債務，出庭主要想跟被害人道歉。（圖／記者劉松霖攝）

新北地方法院一名的駱姓男子，在，去年（2025）1月一名男法警上廁所時察覺有異報案處理，這件自家人偷拍自家人的醜聞發生後一個月，遭到民進黨立委林淑芬、林月琴踢爆質疑姑息養奸，驚動司法院澄清絕無包庇；駱姓男子涉犯妨害秘密罪，，今天二審開庭，他對記者表示，駱姓男子2005年起擔任新北地院的法警，後來透過內部甄選成為佐理員，在的調查保護室上班，2025年1月11日因法警報案抓到他偷拍後，在1月16日辭職，7月22日依據一審判決，駱姓男子利用下班時間，在板橋院區的辦公室座位下方、茶水間、女廁甚至男廁等4處裝設密錄器，為止，共有，其中4人已與他和解，另外11人提出民事附帶賠償。檢方起訴請求重判的理由是，駱姓男子憑藉職務上的權力、機會而犯罪，但駱姓男子從偵查到審理都認罪，一審法官批評他，只為了私欲在公務機關內使用微型攝影機，偷拍被害人身體隱私部位及性影像，嚴重侵害他人隱私、造成無可磨滅的傷害，顯然不能尊重他人的身體自主權及隱私權；審酌駱姓男子犯後態度、與被害者和解情形，檢方不服一審判決提起上訴，高等法院今日首度開庭，開庭結束後，記者詢問駱姓男子為何會在法院偷拍？有什麼話想說？他回答要說對不起。。記者追問為什麼會在上班地點裝密錄器？他不知該如何回答，只說主要想跟被害人表達歉意。