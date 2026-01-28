萊爾富春節福袋第三波開獎了！萊爾富今年（2026）初開賣春節福袋，登錄就有機會抽中台積電股票，福袋總獎值高達逾2000萬元，今（28）日抽出「第三位台積電股票」得主，獎抽獎編號為「0016329」，獎項落於「北投希望店」，每張股票市值約182萬元
萊爾富春節福袋開獎了！第三位台積電得主出爐
萊爾富今（28）日下午3點，於FB粉專進行第三波公開直播抽獎，順利抽出第三名獎項「台積電股票」的幸運得主。中獎抽獎編號為「0016329」，獎項落於「北投希望店」。直播過程中，主持人也於現場撥打電話聯繫中獎者。幸運得主接通電話時，還誤以為是去年3月舉辦的 Hi-Life會員8週年慶100股活動，對於意外抽中台積電股票顯得相當冷靜，僅簡短回應「很高興」。
依今（28）日台積電收盤價計算，每張股票市值約新台幣182萬元，實際中獎股票價值將以辦理股票贈與轉帳前一日的台積電收盤價為準。萊爾富表示，中獎名單將於1月29日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於2月12日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。
萊爾富福袋、發財卡販售中！台積電股票持續送
購買萊爾富2026馬年福袋記得要趕快登錄序號，越早登錄能抽獎越多次，最多可獲得五次抽獎機會。以下為萊爾富福袋台積電股票以及輝達股票抽獎日期、重點獎項、名額一次看，有購買的民眾要記得留意抽獎時間，說不定下個百萬富翁就是你
📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
📍壹獎：iPhone 17（3名）
📍貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
📍參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
📍肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
📍伍獎：LG 12L除濕機（10名）
📍陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
📍柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
📍其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
資料來源：萊爾富官網
