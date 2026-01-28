我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東縣鹽埔鄉27日發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲屏東縣鹽埔鄉27日發生死亡車禍，警方於肇逃駕駛車內搜出大量毒品及槍枝。（圖／民眾提供）

屏東縣鹽埔鄉昨（27日）傍晚發生一起死亡車禍！一名70歲傅姓阿嬤外出買晚餐時，遭一輛闖紅燈的自小客車猛撞，送醫搶救後不治，而肇事駕駛竟趁亂逃逸，警方獲報後立即成立專案小組追緝，沒多久就在高雄鳳山某停車場，逮到肇事的42歲吳姓嫌犯，不僅當場驗出毒品反應，更在車內搜出包含依托咪酯（喪屍煙彈）、安非他命等大量毒品，甚至驚見多把改造槍械與空氣槍，全案訊後依過失致死、肇事逃逸、毒品危害防制條例等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦、建請聲押。據了解，27日傍晚5時許，一名70歲的傅姓阿嬤正騎著機車外出準備購買晚餐，不料在行經新埔路與仕絨路口時，慘遭一輛無視號誌、強闖紅燈的自小客車猛撞，強大的撞擊力道導致機車車頭近乎全毀，車殼碎片噴飛散落一地，現場留下一大片怵目驚心的血跡。雖然救護人員在獲報後第一時間，將重傷的傅姓阿嬤送醫救治，但經搶救兩小時仍因傷勢過重宣告不治，而該名肇事駕駛在闖禍後並未下車救人，反而選擇加速逃離現場。警方獲報後成立專案小組，循線發現肇事車輛常出沒於高雄鳳山某停車場。就在員警調閱監視器時，眼尖發現特徵相符的車輛正巧駛入，經比對車身撞擊痕跡確認無誤，隨即於晚間10時許成功逮捕42歲吳姓駕駛。警方進一步搜索車內，赫然發現大量違禁品，除查扣安非他命與依托咪酯煙彈、煙油等各式毒品與吸食工具外，更搜出空氣槍與手槍，且經唾液快篩檢測出，吳嫌呈第一級及第二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例、肇事逃逸致死及公共危險等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦並建請檢察官聲押。