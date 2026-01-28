我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券新春刮刮樂持續熱賣，也傳出有人持續中獎好消息，其中「2000萬超級紅包」更有人刮中100萬元大獎。台灣彩券公司今（28）日透露，在宜蘭市就有一名年約50歲中年男子，看到彩券行有一隻黑貴賓犬「黑妞」，，閒聊中得知「黑妞」12歲推估屬馬，突發奇想請「黑妞」伸出可愛的小爪子隨意挑選2000元刮刮樂，沒想到竟幸運刮中100萬元，直呼「太神奇了」。新春限定「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。台灣彩券公司今日則透露，在宜蘭縣宜蘭市和睦路「大家贏投注站」就被刮出100萬元二獎，刮中100萬元的是一位年約50歲中年男子。根據彩券行代理人張小姐轉述，彩券行裡有一隻黑貴賓犬「黑妞」，平常陪著代理人一起到店裡上班，個性親人、聰明且乖巧，深受客人們喜愛。當天，一位年約50歲的中年男子到店內挑選「2000萬超級紅包」，閒聊中得知「黑妞」今年剛好12 歲、推估生肖屬馬，中年男子突發奇想，便請「黑妞」伸出可愛的小爪子，隨意挑選檯面上陳列的2000元刮刮樂。聽話的「黑妞」伸出前爪壓在兩張刮刮樂上，沒想到其中一張竟幸運刮中100萬元，也讓中年男子直呼「太神奇了!」，並承諾一定會準備滿滿的罐頭好好答謝這隻店狗「黑妞」帶來的好財運。