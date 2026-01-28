我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨去年發動大罷免失利，總統賴清德點名民進黨立院黨團幹部改選，不過黨團總召柯建銘仍續任迄今，日前更表態，會繼續登記參選總召，又觸動黨內敏感神經，對此，前立委郭正亮認為，應該會是由民進黨立委蔡其昌接任，但柯建銘不甘願，因此搞這局，可見他跟賴清德心結很重。郭正亮今（28）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，他認為蔡其昌將會是民進黨下任總召，很明顯是賴清德指定，所以屆時柯建銘如果還能拿到10票，場面會很難看。郭正亮認為，即便蔡其昌擔任民進黨總召，也壓不住現在的局面，因為總召要做很多事，柯建銘是非常知道每個立委需要什麼，這需要投入很多時間了解。郭正亮指出，民進黨有機會接班的人都沒有當立委，包括陳明文、蘇嘉全、徐國勇以及管碧玲等人，才會陷入空窗期；郭直言，他不認為蔡其昌能做好總召的位置，民進黨目前沒有人適合，才會要蔡出來，若賴清德堅持，有些人還是會把票投給蔡。郭正亮認為，柯建銘如今已經沒有權利了，卻還要表態爭取連任，顯然是不甘願，代表他跟賴清德的心結很重；郭預言，蔡其昌若擔任民進黨總召，會比現今的柯建銘更沒有功能，能力甚至不會超過吳思瑤，民進黨的斷層明顯。