我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江祖平（上圖）沒化妝跟有化妝並無二致，小S被惹毛，當場破口大罵。（圖／康熙來了臉書）

▲江祖平小時候的照片和現今樣貌差別不大。（圖／康熙來了臉書）

今（30）日為江祖平48歲生日，她19歲因為外貌出眾被星探發掘入行，被封為「台灣廣末涼子」，曾經演過多檔連劇劇、偶像劇。江祖平最為人津津樂道的是她的凍齡功力，出道至今的外表幾乎沒有任何變化，即便沒化妝也是如此，小S就曾經被江祖平的完美素顏刺激到，大喊：「我不錄（影）了！」江祖平過去上節目《康熙來了》卸妝，一出場還沒拿下面具，眾人便被她的素顏狀態震懾，主持人小S一度質疑江祖平沒有卸睫毛，殊不知是對方天生麗質，讓她狂吼：「我不錄了！幫她叫計程車，不要讓她把面具拿下來，誰發她來上節目的，太氣了！」主持人蔡康永甚至直接給江祖平封神，「這好像是本節目出現過卸妝後最漂亮的一個女生」，後來江祖平以真面目示人，可見她和化妝後完全看不出差異，不但睫毛、眉毛濃密，臉部肌膚還看不見毛細孔，來賓唐志中直呼：「就像高中生！」還有一次上同個節目，江祖平拿學生時期的照片，與現在的自己比對，眾人都說分不出哪個是小時候的她，對此，江祖平聲明，自己錄影當下沒有上粉底，僅化淡妝，且拍戲越累皮膚狀況越好，「如果只有一兩場戲，我不用打底就拍了！睫毛夾一夾，刷透明睫毛膏，塗腮紅就好！」甚至自爆前一天喝酒、隔天宿醉皮膚更好，讓小S與女來賓們又羨慕又嫉妒。1月30日除了是江祖平的生日，也是不少明星的生日，如前台灣男團KONE團長GINO、大陸女星王珞丹、李溪芮、張予曦、杜若溪及韓國男星李瑞鎮、女星李絮、男團TWS成員道勳、女團Billlie成員HARUNA等人。