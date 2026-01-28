我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡子萱2023年在成都世大運拿下跆拳道品勢女子個人賽銀牌。（圖／長興影視提供）

跆拳道選手胡子萱近年成功跨足演藝圈，不僅獲得「綜藝大姐大」白冰冰力捧，更在戲劇、舞台劇與綜藝節目多線齊發，2025年可說是收穫滿滿的一年，她主演的首部電視劇《天知道》一播出便繳出亮眼收視成績，隨後又首度站上舞台劇《萌甲大哥大》的舞台，並登上《超級冰冰SHOW》演出，展現運動員少見的全方位潛力。白冰冰對這位新人大為讚賞，直言胡子萱「非常認真」，不論是演戲、唱歌還是學跳舞，都全力以赴、從不喊累，「她是跆拳道界的漂亮寶貝，以後在武打片領域一定大有可為。」事實上，胡子萱並非半路出家，她在2023年成都世界大學運動會中，拿下跆拳道自由品勢女子個人賽銀牌，實力備受肯定，即使踏入演藝圈，她仍未放下選手身分，目前依舊維持高強度訓練，演藝工作則利用課餘與空檔進行，努力在兩個世界之間取得平衡。胡子萱能踏入演藝圈，關鍵契機來自白冰冰籌備新戲《天知道》，當時劇組需要具備武打底子的演員，她的背景自然成為最佳人選，胡子萱也發現，拍戲與比賽其實十分相似，都是為了在關鍵時刻呈現最好的一面，因此她將運動員的「肌肉記憶」概念，運用在舞台劇台詞與舞蹈排練上，展現出練武之人特有的韌性與專注力。在《超級冰冰SHOW》中，胡子萱更將武術元素融入表演，與蔡亞露合作演出〈練舞功〉，結合力與美的舞台呈現，令進棚探班的北港朝天宮董事長蔡咏鍀也忍不住讚嘆，白冰冰則形容胡子萱性格大喇喇、直率不做作，即使身為碩士生，仍堅持學業與教學，這份正向、踏實的態度，正是她對子弟兵一路以來的要求。面對未來，胡子萱一邊備戰全大運等重要賽事，一邊在演藝圈持續磨練。運動員生涯鍛鍊出的堅韌性格，讓她不怕挫折；舞台與鏡頭，則給了她展現自我的全新空間，在白冰冰的提攜與自身努力之下，這位跆拳道銀牌女將，正以雙重身分穩健前行，踢出屬於自己的一片天。