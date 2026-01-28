我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市士林義信里長許立丕，具名向黨中央考紀會檢舉，指控去年發起罷免吳思瑤案的召集人，士林、北投區議員參選人的賴苡任，曾以不實言論詆毀黨部，更在黨部面臨司法調查時，為求自保向檢方供述推諉卸責的內容，出賣市黨部主委黃呂錦茹，建請黨中央開除賴苡任黨籍以正視聽。對此，賴苡任透過臉書發新聞稿回擊，強調自己「君子坦蕩蕩」，並對前輩許立丕的態度轉變感到遺憾。賴苡任指出，去年11月他主動拜會許里長請益，當時雙方氣氛融洽且獲得鼓勵，孰料兩個月後竟面臨實名指控。針對「向民眾黨求官」及「領取五十萬元」等說法，他嚴正澄清絕無此事，認為相關指控多引用未經證實的媒體報導，並非司法事實，他呼籲檢舉人應細讀數萬字的筆錄全貌，而非斷章取義。關於許立丕建請黨中央開除黨籍，賴苡任重申，參與選舉是憲法賦予的權利，若前輩有意參選，應透過初選機制公平競爭，而非內部消耗。針對罷免期間經費運用，他強調所有支出皆有明確的金流與匯款紀錄可查證，並直言「實話實說不等於傷害政黨」，不應將陳述事實扣上對黨不忠的帽子；對於競選廣告資源的質疑，他則認為這是不同世代競選策略的創意體現。賴苡任表示，面對指控他會配合黨部紀律委員會調查以證清白，呼籲在野陣營在士林北投這類艱困選區應團結對外，而非親痛仇快。他還在留言狂酸許立丕：「兩個月前，我去拜會他，他還說加油！年輕人出來很好！一起為地方打拼！如今他覺得我違反黨紀，當初幹嘛還鼓勵我出來。」