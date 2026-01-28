我是廣告 請繼續往下閱讀

聯華電子今（28）日舉行法說會，總經理王石指出，22奈米營收季增長達 31%，創下歷史新高，預期22奈米需求的強勁動能，將持續支撐今年產品組合，而先進封裝與矽光子將成為新的成長催化劑，他信心喊話，2026年將是另一個成長年。聯電今日公布2025年第四季營運報告，合併營收為618.1億元，較上季的591.3億元增加4.5%。與去年同期相比，本季的合併營收增加2.4%。去年第四季毛利率達到30.7%，歸屬母公司淨利為100.6億元，普通股每股獲利為新台幣0.81元。王石指出，第四季聯電財務結果符合預期指引。儘管多個市場的需求表現不一，晶圓出貨量仍維持平穩。本季營收增長4.5%，主要受到有利的外匯變動，以及22奈米與28奈米業務持續增長的支撐，也優化了公司產品組合。在22、28 奈米技術領域，22奈米營收季增長達 31%，創下歷史新高，佔第四季總營收的13%以上。回顧去年全年，聯電以美元計算的營收年增長率為 5.3%。王石表示，展望今年第一季，晶圓出貨量預計與上季持平；平均售價（ASP）預計與上季持平；毛利率預計落在20%區間的高段；產能利用率則預計落在70%區間的中段。今年資本支出則為15億美元。而今年聯電的平均售價（ASP）環境會比去年更有利。他提到，聯電一直努力為下一階段的成長奠定基礎，並持續投資未來產能與技術。2025年，完成了新加坡Fab 12i廠區的新三期工程（Phase 3），該廠在支持客戶實現供應鏈多元化方面已發揮核心作用。同時，正致力於透過創新且具成本效益的夥伴關係擴大在美國的布局，例如與英特爾（Intel）合作的 12 奈米專案，以及近期與晶圓代工廠 Polar Semiconductor簽署的合作備忘錄（MOU）。聯電在過去幾年於特殊製程技術領域建立了領導地位，涵蓋嵌入式高壓、非揮發性記憶體，以及BCD製程，這些技術過去與未來都將持續驅動業務增長。展望今年及以後，預期先進封裝與矽光子將成為新的成長催化劑，使聯電能夠滿足AI、網路、消費電子、車用等領域對於高效能應用的演進需求。展望今年，王石進一步表示，對於晶圓代工市場，相信AI需求將維持強勁，今年預計增長20%以上。另一方面，儘管記憶體價格波動可能影響部分代工市場需求，但預計聯電的目標市場將增長低個位數百分比（low single digit），而聯電的成長預期將優於目標市場的平均水準。至於有法人關心中國成熟製程業者正在調漲價格，如何看待今年成熟製程及聯電的定價前景，對此，王石強調，22奈米需求強勁的增長動能，將持續支撐公司2026年的產品組合，整體來看，定價策略仍保持一致，並與提供的技術差異化及製造卓越價值掛鉤。因此，今年產品定價環境會更加有利。而具體產品則不評論個別產品或節點的定價，但整體環境趨向正面。法人也對聯電第一季出貨持平預測感到疑惑，王石指出，預期來自消費性電子領域的營收貢獻將會增加，主要是由Wi-Fi和數位電視、機上盒）所帶動。不過，他也直言，通訊和車用領域營收將會下滑，主因ISP和DDR相關產品需求較疲軟。針對今年第一季，他強調，晶圓需求將保持穩健，有信心2026年將是聯電另一個成長年，主要受惠於22奈米平台的產品定案，以及其他新解決方案持續獲得市場青睞。