台中市不動產估價師公會因明載收費標準原則上「2萬元／乙案」進而削弱價格競爭的誘因，並影響市場供需功能，涉及聯合行為。公平會今（28）日通過，該案違反《公平交易法》聯合行為規定，除令台中市不動產估價師公會立即停止違法行為外，併處20萬元罰鍰。公平會說明，本案起因是彰化地方法院為確認袋地通行權事件等訴訟標的之價額，需先囑託鑑定人進行「簡易鑑定計價」，所以函請不動產估價師全國聯合會等團體轉知其會員，就有意願承接「簡易鑑定計價」之會員填報其收費方式，以利法院建立鑑定人參考名冊。而台中市不動產估價師公會於轉收彰化地院函文後，並未依照函文意旨轉知所屬會員自行填報收費價額，個別回復彰化地院，而是初步詢問數名會員後回報法院鑑定費用不要低於每案2萬元，並於該會會員大會中宣達；公會請會員填復意願調查表之電子郵件及回復彰化地院之函文，亦均載明收費標準原則上「2萬元／乙案」。而「簡易鑑定計價」是為提供訴訟當事人可參考名冊上所列載收費水準選擇鑑定人，但由於台中市不動產估價師公會訂定「2萬元／乙案」收費標準，導致名冊中68名屬於該公會會員的鑑定人，在主要鑑定項目欄位列載的收費標準均為「2萬元整/乙案」，致訴訟當事人難以透過名冊上的收費標準選擇鑑定人。就算有部分估價師願意接受較低的鑑定費用，當事人也無法透過鑑定人名冊獲得更多承辦「簡易鑑定計價」機會，進而削弱價格競爭的誘因，並影響市場供需功能，違反《公平法》聯合行為禁止規定。公平會強調，雖然台中市不動產估價師公會是為了協助法院建立鑑定人參考名冊，但訂定統一的收費標準，就逾越了公平交易法聯合行為的紅線，呼籲各公會團體不要再踩紅線。