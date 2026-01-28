我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨桃園市議員詹江村近日在臉書發文「我親中我驕傲」，遭到網友圍剿，讓他不得不開啟粉絲專頁的留言限制功能。他直言，自己對「親中」被標籤化感到不解，也無法接受外界將他與「行走人體器官庫」等極端說法畫上等號。詹江村質疑，近年是否真的有台灣人，因前往中國旅遊而被摘除器官的實例？他不理解為何「親中」就代表不能使用臉書、必須移居中國，自己的立場很單純，「我只想開BYD、只想用華為、只想大陸人能來台旅遊，只想台灣農產品能順利銷往大陸，也只希望中國軍機不要再繞台。」詹江村自嘲說自己是「非常親中那一種」，舉出多國領袖訪華為例，包括韓國總統、前美國總統川普、加拿大總理、英國首相，以及日本政治人物高市早苗等人，都表達與中國接觸交流的意願。他認為，這正反映了當前的國際趨勢「世界都親中」。對於當前國防政策，詹江村不滿，直言不希望「人民GDP一半拿去買軍購」，卻換不到實質安全，反而可能加劇兩岸緊張情勢。他以烏克蘭為例，指出烏克蘭曾相信北約會出兵協防，也不認為俄羅斯會動武，最終卻陷入戰火，他不希望台灣走上相同道路。他強調，自己親中並非放棄台灣民主，而是希望台灣能持續維持民主制度，同時避免陷入戰爭風險，走向他所認為更務實的國際與兩岸關係路線。