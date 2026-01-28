我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府今（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。對此總統府回應表示，考量院長病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，院長於近期再度請辭，總統予以同意，說明為使院務運作無縫銜接，總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福院長後續復健順利、身體健康。有關監察院長陳菊請辭獲准一事，總統府發言人郭雅慧今表示，院長為美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻；其後歷任國民大會代表、高雄市長、總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。郭雅慧說，院長先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，惟總統勸請以健康為重，盼其安心復健、待身體狀況允許再行歸位。考量院長病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，院長於近期再度請辭，總統予以同意。郭雅慧表示，為使院務運作無縫銜接，總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福院長後續復健順利、身體健康。