▲慶安宮主委交接！童子瑋見證百年香火護基隆。（圖／童子瑋提供）

基隆慶安宮盛大舉行第十二屆新任委員就職典禮，同步慶祝榮譽主任委員童永百歲壽誕，基隆市議會議長童子瑋到場見證。榮譽主委童永回顧十三歲時來到基隆打拚、投身廟務數十載的歷程，特別提到慶安宮多年來不僅完成行政大樓建設，更積極投入醫療器材捐贈與弱勢關懷，期許新屆團隊能接棒這份公益使命，讓百年香火持續轉化為守護社會的力量。新任主委童德裕表示，這份職務是榮譽更是使命，未來將致力於推動廟務制度化與公益常態化。他強調，將在歷屆團隊奠定的厚實基礎上，強化文化傳承工作，使慶安宮在維持香火鼎盛之餘，更能轉型為地方重要的社區服務據點。交接也象徵慶安宮邁入新階段，展現出百年宮廟在守護傳統的同時，也具備與時俱進、服務鄰里的創新精神。議長童子瑋指出，自己從小在慶安宮廟埕成長，親眼見證前輩投身公益的身影，這份經驗深刻影響他對公共服務的價值觀，並肯定慶安宮長期作為基隆信仰與公益平台的角色，從教育扶助到醫療資源協助均有目共睹，未來將持續支持宗教文化保存與資源整合。慶安宮則表示，未來將秉持回饋地方的核心精神，讓信仰力量與公共治理形成良性互補，陪伴基隆市民走向下一個世代。