有意角逐桃園市中壢選區議員擬參選人毛嘉慶，近日陷入桃色風暴。據《ETtoday》報導指出，毛嘉慶遭爆涉嫌性騷擾黨內一名女神級女黨工，相關指控已送往黨中央處理。《中時新聞網》近一步揭露，向中評會提出檢舉的並女黨工本人，而是正與毛嘉慶競爭中壢選區議員的擬參選人，前社發部主任張清俊。至於，疑似被性騷擾的女黨工接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，透露自己對檢舉內容完全不知情，甚至直言：「不知道為什麼兩個人吵起來，就扯到我這邊來。」女黨工無奈表示，自己從未與檢舉人有過任何談話或接觸，不知道兩人吵架為何會扯到她身上，推測可能是對方聽到別人談話才提出檢舉。她坦言，目前最怕的就是捲入雙方紛爭，對於外傳的指控細節，她多次強調「不清楚」、「不便多說」，再次強調與檢舉人素無往來。至於跟毛嘉慶的關係，女黨工表示，雙方在工作上確實有合作，但對性騷擾指控「不便去多說什麼」，僅表示不希望這類新聞被刻意炒作。她強調，期待黨內競爭能回歸正常軌道，而非透過私領域的指控進行政治鬥爭，更不樂見自己成為黨內紛擾的犧牲品。據了解，民眾黨近日將啟動各地區的初選民調，性騷檢舉案特別在名調前夕發生，時機點敏感，讓「茶壺裡的風暴」愈演愈烈，也為初選增添更多變數。遭媒體爆料性騷，毛嘉慶第一時間也在臉書發文反擊，強調已委任律師向報導的記者，提出妨害名譽刑事告訴。「我也要代替阿伯跟主席，教教這位同志，從政有企圖心不是壞事，但企圖心應該是你腳踏實地的動力，而非平時不耕耘，遇到初選才想靠一些爛招走捷徑。」