台中市發生2年來第一起禽流感，市長盧秀燕今晚在臉書發文，向市民報告市府的處置過程，表示已進行全面消毒、加強人車管制、追查蛋品、撲殺清場與全面訪查全市業者等5大措施，並提醒民眾不必恐慌，禽流感病毒不耐高溫，徹底加熱煮熟即可大幅降低風險。根據今日疫調，蛋雞10日即出現禽流感症狀，期間仍正常出蛋，市府正持續追查流向。中市府今（26）日晚間補充說明，據業者所述，蛋雞場於1月10日開始出現禽流感症狀，至於期間賣出多少蛋、黑貓宅急便貨車進出豐康牧場，是否會將禽流感病毒攜出雞場，相關疫調正進行中。動保處於27日上午10時開立動物移動管制通知書、中午採樣，隨後親送檢體至獸醫研究所。今日上午9點23分收到獸醫所傳真通知，檢體呈禽流感病毒陽性反應，目前雞隻仍持續死亡中，已超過2000隻。至於後龍鎮遭丟棄的死雞是否從台中流出？是中市府主動聯繫苗縣府，正由苗栗縣動物防疫所調查中。台中市上次發生禽流感是在前年，對於豐原區豐康牧場傳出隱匿疫情，台中市長盧秀燕晚間在臉書發文，向市民報告處置過程，她表示市府於26日晚間接獲通報，豐原蛋雞場疑似出現大量死亡，農業局動保處27日立即到場採樣送驗、啟動移動管制，檢驗結果已確認為 H5N1 禽流感陽性。盧秀燕說，自己第一時間指示市府成立「前進指揮所」，目前已實施5大應變措施：1.案場及周邊半徑3公里內禽場全面消毒、2.派駐人力加強人車管制、3.追查流出蛋品並銷毀、4.調集機具與人力，撲殺清場、5.台中各養禽場請區公所全面訪查。她指出場內在養約7,000隻、約1,700隻異常死亡。對於業者未主動通報，死亡雞隻未依法送化製處理，市府將依規定不予補償，並依《畜牧法》裁罰。市府會持續公布防疫進度，守住市民家人健康。衛生局也會與動保處合作，針對案場相關工作人員匡列、造冊、衛教並追蹤。她同時提醒市民，依農業部、疾管署與食藥署已宣導，禽流感病毒不耐高溫，蛋與禽肉只要「徹底加熱」煮熟，即可大幅降低風險，請大家毋須恐慌。