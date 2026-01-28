我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府今（28）日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並將於下月1日生效。對此總統賴清德晚間受訪表示，當初院長因中風身體不方便第一時間就提出辭呈，當時認為如果好好復健，是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓院長專心進行復健的工作，最近又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復」。賴清德說，院長是美麗島的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩。後來接續擔任國民大會代表、高雄市長、總統府秘書長、監察院院長，為國家、為社會，也為人民做出了貢獻。賴清德說，前不久院長因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈。當時認為，如果好好復健的話，是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，最近又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復」。最後賴清德也表示，將請監察院副院長李鴻鈞代理院長的職務。