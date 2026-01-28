我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市公館商圈28日驚傳瓦斯外洩意外！位於汀州路三段、鄰近捷運公館站的阿剛泰式主題餐廳（阿剛泰式料理），下午突然飄出濃厚瓦斯味，路過民眾察覺異狀後立即報警。警消獲報趕抵現場時，發現餐廳內瓦斯濃度偏高，並在廁所內救出反鎖其中的李姓老闆娘，所幸仍有生命跡象，隨即送醫救治。28日下午4時20分，勤務中心接獲通報，指汀州路三段一間泰式料理餐廳疑似發生瓦斯外洩，現場瀰漫刺鼻氣味。消防人員到場後進行檢測，發現可燃性氣體濃度（LEL）達20，立即通知瓦斯公司到場處理，並同步由警方拉起封鎖線，確保周邊安全。警方進一步搜索餐廳時，赫然發現廁所門遭反鎖，隨即破門進入，救出李姓老闆娘。經現場檢傷，李女意識不清，但仍有呼吸與心跳，救護人員立即將她送往鄰近的台大醫院救治。警方表示，廁所內發現瓦斯桶，初步研判李女疑似有輕生意圖，已通知其女兒到場協助了解狀況，後續將釐清事發經過與瓦斯外洩原因，並進一步釐清是否涉及其他安全疏失。據了解，阿剛泰式主題餐廳過去是公館商圈頗具知名度的平價泰式料理店，鄰近台灣大學與捷運公館站，主打高CP值的月亮蝦餅、清蒸檸檬魚、椒麻雞及打拋豬等經典菜色，深受學生族群與上班族喜愛。這一回突發事件傳出之後，也讓不少老顧客感到相當震驚以及不捨。