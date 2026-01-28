我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）今（28）日在社群媒體發文表示，一支龐大的艦隊正駛向伊朗，如同在委內瑞拉一樣，已準備好完成任務。川普警告伊朗「時間不多了」，呼籲伊朗儘快「坐上談判桌」，否則將會面對比去年美軍轟炸核設施的「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），還要更加強烈得多的攻擊。川普在個人Truth Social發文表示，「一支龐大的艦隊正朝伊朗前進。它行動迅速，展現出強大的力量、熱忱與明確目標。這支由偉大的航空母艦「亞伯拉罕．林肯號」（USS Abraham Lincoln）領軍的艦隊，規模比先前派往委內瑞拉的還要龐大。就如同在委內瑞拉時一樣，它已準備就緒，隨時有能力在必要時，採取武力迅速完成其任務」。川普呼籲伊朗儘快「坐上談判桌」，協商一項公平、對各方都有利的協議，絕不允許擁有核武器。川普喊話，「時間所剩無幾，情勢刻不容緩！我曾經對伊朗說過：做個交易吧！他們沒有這麼做，於是就有了『午夜之錘行動』，對伊朗造成重大的破壞。下一次的攻擊將會更加慘烈！別讓那種情況再次發生！」川普日前在愛荷華演說時，就提到有一支「美麗的艦隊」正開往伊朗。伊朗外交部則警告，將對任何侵略行動展開全面回應。與此同時，土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）呼籲華府和德黑蘭通過外交途徑解決彼此之間的問題，「發動戰爭將是錯誤的」，菲丹強調。阿拉伯聯合大公國外交部則表示，不會允許其領空、領土或領海被用於攻擊伊朗，並聲稱將保持中立，致力於促進區域穩定。