▲苗栗縣頭屋鄉台13線28日下午發生死亡車禍，雙載機車不明原因自撞電桿，2名年輕男子遭拋飛，一人倒臥草叢、另一人懸掛礦場鐵絲網上，送醫後雙雙不治。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣頭屋鄉台13線今（28）日下午發生一起死亡車禍，一輛雙載機車行經中油礦場路段時，不明原因自撞路旁電桿，兩名男子遭強大衝擊力甩飛，其中一人倒臥排水溝旁草叢，另一人則被拋掛在礦場圍牆的鐵絲刺網上，兩人經送醫搶救後，仍因傷重宣告不治。消防局指出，下午2時27分接獲報案，指台13線22公里處、頭屋鄉中油礦場直線路段發生機車自撞事故。救護人員趕抵現場時，發現兩名傷患分別倒在水溝旁草叢，以及懸掛在礦場圍牆的鐵絲刺網上，畫面相當怵目驚心。救護人員先將21歲林姓機車騎士救起，發現其四肢嚴重骨折、已陷入昏迷，緊急送往苗栗醫院急救；而20歲李姓乘客則趴掛在鐵絲刺網上，尖銳鐵絲勾住衣物與肢體，救護人員須攀爬至礦場樓頂，小心將其拉下，當場血跡斑斑。不過，兩人最終仍因傷勢過重，經搶救後不治。警方調查指出，兩名死者皆居住在苗栗市區，且均在北部就讀大學，事發當時疑似正騎車返家。初步了解，林男騎機車載著李男，沿台13線南下行駛直線路段，途中不明原因自撞路旁電桿，兩人因強大慣性向前拋甩，分別墜落至排水溝旁草叢及懸掛在礦場圍牆的鐵絲網上。由於林男已不幸身亡，院方無法即時抽血檢驗是否有酒精反應，後續將由檢察官與法醫於29日進行相關檢驗。至於實際肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。