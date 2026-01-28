我是廣告 請繼續往下閱讀

即使身在獄中，話題依舊不斷！香港籍網紅Toyz因販售大麻煙彈，觸犯我國二級毒品罪，入獄服刑至今已超過1年9個月。近日傳出，他已與女友篠崎泫在監所內完成結婚登記。消息曝光後，不僅讓Toyz成為「台灣女婿」的一員，引發外界關注：他是否可能在刑期屆滿後，避免立即遭到驅逐出境，進而掀起對「獄中結婚」的熱烈討論。其實，依《民法》相關規定，若因收容身分無法親自前往戶政事務所，只要事先提出申請並經監所核准，戶政人員即可進入監所協助辦理結婚登記。至於辦理流程，包含填寫結婚申請文件、檢附雙方身分證明，並取得配偶本人同意；整個程序皆須依法進行。此外，不僅「獄中結婚」本身引發關注，與之相關的「懇親制度」同樣成為討論焦點。依規定，已婚且服刑表現良好的收容人，可申請進入專設的懇親宿舍，與配偶或直系親屬進行限定時間的同住，以協助穩定情緒、維繫家庭關係，作為復歸社會的重要配套措施之一。至於懇親安排的頻率，多數監所為每月一次，但時間長短則依各監所規定不一，從數小時到數日皆有。相關人士指出，一旦獲准懇親，通常也象徵服刑期間的行為表現與紀律狀況受到肯定。不過，所有申請皆須經過嚴格審核，並非所有收容人都能適用。