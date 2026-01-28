我是廣告 請繼續往下閱讀

近日台灣與美國談判團隊已達成初步共識，提出對等關稅降至15％且不疊加最惠國稅率等目標，並就半導體等關鍵產品爭取優惠待遇，不過，韓美貿易協定因南韓國會遲未批准，遭美國總統川普將關稅從15％提高至25％的案例，引發外界擔憂。資深媒體人黃暐瀚今（28）日邀請前宋楚瑜文膽吳崑玉與立法院榮譽顧問陳柏惟聊起此話題，兩人不約而同指出，能否順利推動台美關稅，關鍵人物就是柯文哲。隨著2月1日後新國會正式展開，誰將成為實際主導力量？兩位來賓同樣也是異口同聲給出答案：「當然是柯文哲」，吳崑玉也強調全都在「柯文哲的一念之間」。黃暐瀚援引美韓關稅談判的前例指出，南韓去年7月30日與美國簽署協議，並於11月26日將「韓美戰略投資管理特別法」送進國會，但僅過兩個月，美國總統川普就因不耐煩而直接調高關稅。由此推論，川普的「耐心」可能只有短短兩個月，台灣國會即便不是刻意阻擋，若「審得不夠快」，也可能遭到無情反制。當前卡關的關稅談判、軍購案與總預算，已成為台灣政治的三大未爆彈。黃暐瀚點出，若立院遲遲無法定調，恐將影響台美關係與整體國安布局。台灣當前面臨的關稅、軍購與總預算三大關鍵議題卡在立院，前景未卜，未來關鍵政策能否順利過關，恐怕繫於柯文哲一人身上。