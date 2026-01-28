我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣與其他國家的新造潛艦比較，其實海鯤艦的工期並未較久，甚至偏快

▲世界各國柴電潛艦建造期程比較分析表。（圖／台船提供）

國造潛艦原型艦「海鯤號」原本預定去年11月底交艦，卻因爲海試進度落後而跳票。海鯤號日前完成淺水潛航前置海上測試。台船今（28）日指出海鯤艦將於明日進行第一次潛航測試，並推出「潛艦知識科普」，強調海鯤號與其他國家的新造潛艦比較，工期並未較久，甚至偏快，且建造經費屬中間價位。台船今天發布新聞稿，推出潛艦知識科普系列內容，主題分別為「各國新一級潛艦「原型艦」（prototype）的設計與建造速度」以及「各國新一級潛艦「原型艦」（prototype）的建造經費比較」，透過與日本蒼龍級與大鯨級、韓國張保皋級（德國209級技術轉移）與孫元一級（德國214級技術轉移）、法國天蠍級、西班牙S80 Plus相比，期望透過淺顯易懂的圖卡說明與社會各界對話，以認識潛艦、支持潛艦國造政策。台船指出，，海鯤艦自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月17日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後迄今2年4個月。針對外界質疑海鯤號艦經費達新台幣500億元，台船說明指出，但其中包括魚雷、海軍廠房、台船廠房設備等經費都在內，並不是單一艦的造價；海鯤號的單艦契約金額包括人力款12.8億元、物料款248.4億元、台船建造費用117.8億元，合計其實只有379億餘元。台船更舉例，南韓的張保皐級潛艦價格約新台幣784億、澳洲柯林斯級潛艦約新台幣561億、德國214級潛艦約新台幣959億等，與其他國家的新造潛艦比較，其實海鯤號的價格並未較高，屬於中間等級。