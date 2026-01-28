NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間1月29日繼續進行，該日有9場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士交手猶他爵士一戰。儘管勇士陣中傷兵滿營，包含老將巴特勒（Jimmy Butler III）確定整季報銷，連當家球星柯瑞（Stephen Curry）也處於每日觀察名單，但灣區大軍仍憑藉著優異的團隊外線火力，尋求本季對爵士的「三連殺」。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
✳️金州勇士（26勝22敗，西區第8）vs. 猶他爵士（15勝32敗，西區第13）
比賽地點：爵士主場
開賽時間：1月29日上午10：00
✳️對戰前瞻
勇士：客場遠征最終章！柯瑞領軍勇士欲三連勝爵士
金州勇士隊客場之旅即將來到最終站，挑戰防守排名聯盟墊底的猶他爵士。勇士隊目前以26勝22敗穩坐西區第八，近期狀態穩定，過去10場比賽拿下6勝。當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季對陣爵士打得極有心得，前兩次對決皆砍下31分。今日勇士將尋求本賽季對爵士的「三連殺」，藉此進一步拉開與後方球隊的勝場差。
勇士隊本季進攻效率維持高檔，場均116分排名西區第八，特別是外線依舊有相當具威脅的火力，場均投進16.2顆三分球，這對三分防守聯盟第29的爵士來說無疑是巨大的威脅。儘管庫明加（Jonathan Kuminga）因傷缺陣，但團隊防守仍讓勇士在近10場將對手得分壓制在112.6分。若勇士能延續客場的高命中率並掌握防守籃板，極有機會帶著客場連勝的好消息回到熟悉的主場。
爵士：捍衛鹽湖城主場！爵士想斷勇士連勝
對於目前陷入連敗泥淖、且正處於主場三連敗的爵士而言，這場比賽是重振士氣的關鍵一役。雖然爵士本季進攻端火力尚可，場均能拿下118.7分，但防守端卻成了球隊的致命傷。目前爵士場均失分高達127.5分，位居全聯盟墊底，對手投籃命中率更被輕易推升至49.2%，如何在禁區加壓的同時還要限制勇士的外線火力，將是爵士最大的課題。
爵士隊領袖馬卡南（Lauri Markkanen）近期狀態回溫，上一場對陣快艇攻下19分，今日他將與本季異軍突起的喬治（Keyonte George）聯手，試圖撕裂勇士的防線。爵士本季與勇士交手兩次皆落敗，尤其是1月5日以114：123惜敗。
✳️焦點球星
勇士：柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）
灣區軍團近期能維持6成勝率，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的穩定發揮依舊是定海神針，他在過去10場比賽繳出46.8% 的高命中率，場均貢獻20.5分，展現優異的進攻效率。
除了老大哥坐鎮，二年級生波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的全能表現更是勇士體系不可或缺的一環，他本季繳出場均12.2分、3.4助攻的成績單，在場上的判斷力與拼勁深得教練團信任。
爵士：塞薩巴（Brice Sensabaugh）、柯利爾（Isaiah Collier）
儘管球隊近期陷入低潮，但二年級生塞薩巴（Brice Sensabaugh）的崛起成為鹽湖城最大的亮點，他在過去10場比賽中打出生涯代表作，場均轟下16.6分，成為球隊進攻端的穩定火力輸出。搭配本季表現穩健的高順位新秀柯利爾（Isaiah Collier）場均9.1分、2.5籃板的穿針引線，爵士正試圖建立全新的核心。
✳️傷兵名單
勇士：Jimmy Butler III：賽季報銷 (膝蓋)／ LJ Cryer：每日觀察名單 (大腿後側肌群)／Jonathan Kuminga：缺陣 (膝蓋)／Stephen Curry：每日觀察名單 (膝蓋)／Draymond Green：每日觀察名單 (背部)／Gary Payton II：每日觀察名單 (小腿)／Seth Curry：缺陣 (背部)
爵士： Jusuf Nurkic：缺陣 (疾病)／Georges Niang：缺陣 (腳部)／Keyonte George：缺陣 (輪休)／Walker Kessler：賽季報銷 (肩部)
✳️1月29日賽程一覽
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽地點：爵士主場
開賽時間：1月29日上午10：00
✳️對戰前瞻
勇士：客場遠征最終章！柯瑞領軍勇士欲三連勝爵士
金州勇士隊客場之旅即將來到最終站，挑戰防守排名聯盟墊底的猶他爵士。勇士隊目前以26勝22敗穩坐西區第八，近期狀態穩定，過去10場比賽拿下6勝。當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季對陣爵士打得極有心得，前兩次對決皆砍下31分。今日勇士將尋求本賽季對爵士的「三連殺」，藉此進一步拉開與後方球隊的勝場差。
勇士隊本季進攻效率維持高檔，場均116分排名西區第八，特別是外線依舊有相當具威脅的火力，場均投進16.2顆三分球，這對三分防守聯盟第29的爵士來說無疑是巨大的威脅。儘管庫明加（Jonathan Kuminga）因傷缺陣，但團隊防守仍讓勇士在近10場將對手得分壓制在112.6分。若勇士能延續客場的高命中率並掌握防守籃板，極有機會帶著客場連勝的好消息回到熟悉的主場。
爵士：捍衛鹽湖城主場！爵士想斷勇士連勝
對於目前陷入連敗泥淖、且正處於主場三連敗的爵士而言，這場比賽是重振士氣的關鍵一役。雖然爵士本季進攻端火力尚可，場均能拿下118.7分，但防守端卻成了球隊的致命傷。目前爵士場均失分高達127.5分，位居全聯盟墊底，對手投籃命中率更被輕易推升至49.2%，如何在禁區加壓的同時還要限制勇士的外線火力，將是爵士最大的課題。
爵士隊領袖馬卡南（Lauri Markkanen）近期狀態回溫，上一場對陣快艇攻下19分，今日他將與本季異軍突起的喬治（Keyonte George）聯手，試圖撕裂勇士的防線。爵士本季與勇士交手兩次皆落敗，尤其是1月5日以114：123惜敗。
✳️焦點球星
勇士：柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）
灣區軍團近期能維持6成勝率，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的穩定發揮依舊是定海神針，他在過去10場比賽繳出46.8% 的高命中率，場均貢獻20.5分，展現優異的進攻效率。
除了老大哥坐鎮，二年級生波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的全能表現更是勇士體系不可或缺的一環，他本季繳出場均12.2分、3.4助攻的成績單，在場上的判斷力與拼勁深得教練團信任。
爵士：塞薩巴（Brice Sensabaugh）、柯利爾（Isaiah Collier）
儘管球隊近期陷入低潮，但二年級生塞薩巴（Brice Sensabaugh）的崛起成為鹽湖城最大的亮點，他在過去10場比賽中打出生涯代表作，場均轟下16.6分，成為球隊進攻端的穩定火力輸出。搭配本季表現穩健的高順位新秀柯利爾（Isaiah Collier）場均9.1分、2.5籃板的穿針引線，爵士正試圖建立全新的核心。
✳️傷兵名單
勇士：Jimmy Butler III：賽季報銷 (膝蓋)／ LJ Cryer：每日觀察名單 (大腿後側肌群)／Jonathan Kuminga：缺陣 (膝蓋)／Stephen Curry：每日觀察名單 (膝蓋)／Draymond Green：每日觀察名單 (背部)／Gary Payton II：每日觀察名單 (小腿)／Seth Curry：缺陣 (背部)
爵士： Jusuf Nurkic：缺陣 (疾病)／Georges Niang：缺陣 (腳部)／Keyonte George：缺陣 (輪休)／Walker Kessler：賽季報銷 (肩部)
✳️1月29日賽程一覽
|時間
|對戰組合
|08:00 AM
|湖人 vs 騎士
|08:00 AM
|公牛 vs 溜馬
|08:30 AM
|老鷹 vs 賽爾提克
|08:30 AM
|魔術 vs 熱火
|08:30 AM
|尼克 vs 暴龍
|09:00AM
|黃蜂 vs 灰熊
|09:30 AM
|灰狼 vs 獨行俠
|10:00 AM
|勇士 vs 爵士
|10:30 AM
|馬刺 vs 火箭
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。