全球現貨黃金與白銀價格大漲，進入2026年後漲勢比去年更加兇猛，白銀價格在今（28）日一度突破每盎司114美元，繼去年上漲146％後，今年迄今又飆升超過57％。不過，有專家警告，由於白銀交易太熱，紐約商品交易所（COMEX）或將在今年3月面對庫存被耗盡的交割違約危機，若如此，恐將產生一系列負面連鎖反應。資深貴金屬分析師兼財經作家霍爾特（Bill Holter）示警，由於白銀交易市場熱度前所未見，紐約商品交易所實物交割量已達到新高，在1月有超過4000萬盎司白銀申請交割，而往年同期的申請交割規模約僅為1～200萬盎司。霍爾特估計，若白銀交易熱度不減，等到3月傳統主要交割月到來，屆時的交割需求恐將達到7～8000萬盎司，或超過紐約商品交易所的庫存白銀規模，發生「無銀可交易」的交割違約危機。霍爾特認為，若紐約商品交易所無法履行交割義務，將衝擊紐約商品交易所的地位，「因為無法兌現的合約不具備任何價值」，且更嚴重的是，白銀交割失敗恐怕會立即擴散至黃金市場，進而衝擊整個金融體系與信用市場的穩定性。霍爾特強調，今日實體經濟體系高度依賴信用運轉，一旦市場對合約不再信任，上演實物交割擠兌潮，將導致整個系統癱瘓，最後甚至可能發生連鎖反應，導致國家法定貨幣的信任地位也遭到衝擊。霍爾特更預言銀價將持續上漲，稱當前所有價格預測，甚至包括非常誇張的每盎司600美元，都將被證明「可笑地低估」。