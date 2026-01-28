我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國籍博弈業者蘇忠生涉設公司洗錢、賭博案，檢調搜索拘提12人。檢方認定騰雲資訊實際負責人朱大潛有串滅證之虞，聲押禁見；會計宋怡臻50萬元交保並限出境出海。（圖／翻攝畫面）

中國籍博弈業者蘇忠生涉嫌跨境來台設立「騰雲資訊」及「薩摩亞商精博互娛科技」等公司，並找來台籍友人朱大潛負責實際經營管理與招募技術人員，再透過境外金融機構（OBU）帳戶將資金匯入台灣，涉有洗錢、賭博等不法情事。調查局台北市調查處日前兵分多路搜索並拘提12人到案，台北地檢署於今（28）日複訊後，認為朱大潛涉案情節重大，且有串證、滅證之虞，而朱大潛稍晚也已遭到聲押禁見。檢調指出，自2016年起，蘇忠生看準台灣工程師的技術實力，陸續來台設立公司，表面從事資訊服務，實際卻為海外線上博弈集團提供技術支援與網站維運。為掩飾博弈金流來源，相關集團在多家關係企業之間循環製作不實交易，藉此營造正常營運假象，並疑似透過OBU帳戶將境外資金匯入台灣，規避監管，涉及洗錢行為。檢調進一步追查發現，相關的手法堪稱是「太子集團2.0」，先前偵辦的跨國犯罪集團太子集團過去也曾在台灣設立多家公司，還招募工程師管理博弈網站，並以假交易掩護金流。專案小組在清查太子集團案時，另行掌握蘇忠生在台布局情資，遂另案擴大偵辦。本案由檢察官黃奕華指揮偵辦，專案小組於27日展開行動，搜索相關公司與住處，並約談、拘提共12人到案。調查局先行移送其中9人複訊，檢方訊後依涉犯賭博罪，諭令工程師洪偉哲以30萬元交保、王嘉尉25萬元交保、洪碩宏25萬元交保，其餘人員則分別以10萬元至20萬元不等金額交保。此外，同案被約談的會計宋怡臻、曾之岳，檢方訊後各諭令以50萬元交保，並限制出境、出海。至於在台負責整體營運、被認定為實際負責人的朱大潛，檢方認為其掌握關鍵帳冊與金流資料，恐有串證、滅證之虞，已於28日晚間遭到聲押禁見。檢調強調，後續將持續追查相關資金流向、公司間交易內容及集團分工情形，並不排除向上溯源，擴大清查是否仍有其他共犯或尚未曝光的洗錢管道，以釐清整體跨境博弈犯罪網絡。