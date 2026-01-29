我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佳德鳳梨酥28日以武俠小說風格發文，描述顧客退換貨不成情緒失控事件，幽默又生動的文字引發熱議，網友大讚小編文筆一流，直呼像在追金庸小說。（圖／翻攝佳德鳳梨酥）

台北知名伴手禮老店佳德鳳梨酥，不只鳳梨酥深受國內外民眾喜愛，其實還有一位「隱藏版人物」——社群小編，幽默又犀利的文筆也屢次成為話題。佳德鳳梨酥28日再度在粉絲專頁發文，以武俠小說風格還原一起顧客退換貨事件，生動又戲劇化的描述，讓不少網友直呼「根本在追金庸小說」。佳德鳳梨酥在貼文中指出，一名顧客購買鳳梨酥後返回店內要求退換貨，但店家秉持「售出後恕不退換」的原則婉拒，不料對方情緒卻瞬間失控。文中將該名顧客化名為「天殘」，形容其先是一掌拍落接待桌上的日曆與文具，準備離去時，又將怒氣發洩在門口的購物木盤上。貼文描述，「天殘」先拍擊重達28公斤的木盤未果，隨後出腳將整疊木盤踹散，過程中還差點波及一名站在附近的女子。所幸對方察覺異狀後及時後退，並未受傷。店長發現情況後，立即拿起掃把追出店外，但該名顧客已一路奔向南京三民捷運站離去。佳德鳳梨酥也藉由這篇貼文，再次強調退換貨原則，並以戲謔又帶有勸世意味的語氣寫道：「產品一旦過手、轉身離櫃，皆不提供反悔選項」，同時呼籲消費者「買之前先動腦，買完後不要動腳」，更幽默提醒「如控制不了情緒，請洽各地華佗商鋪抓藥」。最後還不忘自嘲補上一句：「我宗門一向提倡和平處事與理性溝通，若施主胡亂施展掌法與腿法，貧編也是略懂些蛋道與箭法。」高EQ回應引發網友熱烈討論。貼文曝光後，網友紛紛留言大讚小編文筆出眾，「我以為在看金庸武俠片」、「以為佳德要出武俠小說」、「現在賣鳳梨酥還要作文滿級分」、「小編根本武林奇才」、「拜託不要停，我想看下一集」、「感覺下一秒就要掏出武功祕笈」。也有網友笑稱，小編每天身在江湖，文字自然行雲流水，再度成功替品牌社群吸引大量目光。