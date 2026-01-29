我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網路流傳紫南宮「鎮廟金雞遭搶、傷人」離奇說法，引發信眾關切。廟方嚴正澄清並無鎮廟金雞，相關內容為不實謠言，已發聲明呼籲勿再轉傳，警方也提醒散播假訊息恐觸法。（圖／翻攝畫面）

南投知名廟宇竹山紫南宮近日在網路上捲入一則離奇傳言，內容指稱「鎮廟金雞」遭惡霸強行搶奪，還出現金雞瞬間變重、壓斷對方雙腿等誇張情節，引發部分信眾信以為真，紛紛致電廟方查證。對此，紫南宮已緊急出面澄清，強調相關說法純屬虛構，與廟方毫無關聯，呼籲民眾切勿輕信或轉傳不實訊息。紫南宮主委莊秋安指出，廟內僅供奉土地公與土地婆，根本不存在網路所稱的「鎮廟金雞」，相關內容「完全是胡說八道」。他指出，網路流傳的金雞照片，實際上是廟方提供信眾請回家供奉的開運、招財吉祥物，卻遭有心人士移花接木、後製加工，再搭配誇張劇情製成影片或文章，藉此吸引點閱與流量。莊秋安也提到，約在一個月前便陸續接獲信眾詢問，擔心不明就裡者受騙，廟方已透過官方臉書粉絲專頁多次發文澄清，並提醒外界切勿再散播相關內容。他研判，該傳言可能涉及流量操作，甚至不排除與詐騙行為有關，因此已請警方協助了解訊息來源與散布動機。紫南宮也在臉書發布聲明強調：「」廟方表示，不實訊息已對信眾造成困擾，盼外界能協助闢謠，共同維護宗教場所的清譽與社會秩序。廟方進一步說明，紫南宮內確實設有象徵祈福、求財的金雞相關裝置藝術，包括石雕金雞及供信眾互動的設施，均安然無恙，從未發生遭搶或傷人事件。至於信眾擲筊後請回的金雞，則為金箔製作的招財吉祥物，與網路故事所描述的情節完全不符。竹山警方也提醒，若社群平台或影音網站出現不實訊息，導致個人或單位權益受損，當事人可向平台提出申訴，要求下架相關內容；若涉及惡意捏造、足以影響公共安寧，最重可依《社會秩序維護法》裁處拘留或罰鍰。警方呼籲民眾勿隨意轉傳未經查證的網路訊息，以免誤信謠言甚至觸法。